O bătrână a fost salvată de la moarte! La doar câteva minute de a fi incinerată, fiica ei a observat că este în viață

O bătrână din Argentina a fost la un pas de tragedie. Femeia era încă în viață, în momentul în care s-a decis să fie incinerată. Viața ei a depins de doar câteva minute distanță de a fi incinerată. Totul s-a întâmplat când fiica ei a observat că femeia prezenta semne vitale.

Oamenii legii au deschis o anchetă în acest caz cutremurător și încearcă să afle cum a fost posibil ca bătrana să fie declarată decedată de către medici, deşi era încă în viaţă. Incidentul șocant a avut loc în orașul Resistencia, din nord-estul Argentinei.

Presa locală a scris despre faptul că femeia a fost internată într-o clinică privată sâmbătă, 23 ianuarie. Fiica ei, în vârstă de 54 de ani, venise s-o viziteze a doua zi, iar atunci cadrele medicale i-au dat vestea cea tristă. Personalul medical a anunțat-o pe fiica bătrânei despre faptul că mama ei a murit în urma unui stop cardio-respirator și i s-a dat certificatul de deces.

''Fiica a mers la spital la ora 8.45 unde s-a întâlnit cu un medic care i-a spus despre moartea mamei sale, după ce a suferit un stop cardio-respirator, pentru care a fost trimisă la crematoriu și a fost angajat un serviciu de înmormântare și incinerare", conform unui raport al poliției locale.

La câteva minute de a fi incinerată, fiica a observat că mama ei încă mai are semne vitale. Acest lucru se întâmpla când bătrâna era pe punctul de a intra în incinerator.

Bătrâna a fost salvată la timp

Atunci fiica ei le-a spus rapid angajaților să oprească incinerarea.

"Am vrut doar să vă anunț că mama este încă în viață. La final, am fost în camera de incinerare și am văzut-o că prezintă semne vitale", a fost mesajul pe care fiica bătrânei i l-a transmis unei rude.

Pacienta a fost readusă la clinica privată, fiind la terapie intensivă. Numele pacientei, în vârstă de 89 de ani, nu a fost făcut public de către autoritățile argentiniene. Fiica acesteia a făcut o plângere la adresa clinicii, iar conducerea unității medicale a confirmat că vor efectua o anchetă completă în acest caz, scrie dailystar.co.uk.

O bătrână a fost salvată de la moarte![Sursa foto: PixaBay]