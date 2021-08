O bătrână a scăpat miraculos, după ce un șofer de TIR a evitat-o în ultima secundă! Femeia susține că este nevinovată: "Cred ca a fost băut"

In articol:

Imagini cum rar îți e apucat să vezi! O femeie de 90, care traversa neragulamentar strada, a scăpat miraculos, după ce un șofer de TIR a evitat-o în ultima secundă. Bătrâna se declară nevinovată și susține că persoana de la volan este de vină pentru tot ceea ce s-a întâmplat! Incidentul a avut loc, miercuri, într-o localitate din Galați.

Bătrână, evitată în ultima secundă de un șofer de TIR

Cu siguranță bătrânica a primit o a doua șansă la viață! A decis să traverse regulamentar stradă, fără să se asigure din ambele părți și nu s-a gândit vreo secundă la ceea ce urma să se întâmple!

Un șofer de TIR experimentat a reușit să o observe pe femeie din timp și a salvat-o miraculos. Bărbatul a lovit un gard, însă, din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

Ei bine, chiar dacă a reușit să supraviețuiască ca prin miracol, bătrânica se arată extrem de supărată de ceea ce s-a întâmplat.

Ba chiar mai mult, aceasta îl acuză pe șofer că nu a fost atent și că ar fi consumat băuturi alcoolice.

” Da' cine l-a pus pe el să treacă aşa aiurea, de nebun? Cum? De exemplu, eu mergeam, nu? Când să mă cobor jos, aud că uite maşina. Da' maşina, dacă era, nu mă lovea? Cred ca a fost băut ”, a transmis bătrâna.

De altă parte, Georgian Dinu, şoferul TIR-ului, este de părere că a încercat să facă tot posibilul să nu aibă loc o tragedie.

" A fost distanţă foarte scurtă ca să pot să evit, şi bine că am evitat-o. Nici măcar nu a întors capul spre stânga să se asigure dacă vine maşina, parcă s-a dat drumul la maraton şi să nu piardă startul. Ea nici acum nu realizează ce era să se întâmple.

Am rămas cu pagube semnificative la camion, dar îmi pare bine că măcar nu am atins-o. Am fost testat de două ori, rezultat zero la alcool. Dacă eram băut sau neatent, ea azi era cu mâinile la piept", a transmis şoferul.

Cu toate acestea, femeia de 90 de ani a fost amendată cu 435 de lei pentru că a traversat printr-un loc nepermis. Proprietul gardului distrus susține că îl va repera singur. Șoferul, însă, trebuie să își repare singur mașina.