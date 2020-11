O bătrână în vârstă de 72 de ani, prinsă beată pe un drum din Harghita! A dat etilotestul peste cap

Accident rutier în județul Harghita, provocat de o șoferiță beată [Sursa foto: Ropixel]

Incindentul a avut loc dumincă după-amiază, în drumul spre oraşul Borsec, județul Harghita. O bătrână în vârstă de 72 de ani a fost prinsă conducând sub influența băuturilor alcoolice. În timp ce se afla într-o curbă periculoasă la dreapta, femeia a intrat pe contrasens și a lovit o altă mașină.

La fața locului au venit mai mulți polițiști, care au încercat să îi facă un test femeii pentru a afla ce alcoolemie avea în sânge. Evident aflată într-o stare de ebrietate, bătrâna în vârstă de 72 de ani nici nu a putut să sufle în etilotest. Ea a fost transportată la Spitalul Municipal Toplița, unde i s-au luat mostre biologice. Oamenii legii au deschis un dosar penal pe numele femeii.

„Având în vedere că prima conducătoare auto părea că se află într-o stare avansată de ebrietate, poliţiştii au încercat să o supună testării alcoolscop, însă aceasta nu a reuşit să sufle în aparatul etilotest.

Totuşi, conducătoarea auto de 72 de ani a fost testată pasiv cu aparatul etilotest, care a indicat ALCOOL, motiv pentru care aceasta a fost condusă la Spitalul Municipal Toplița, în vederea recoltării de mostre biologice”, transmite IPJ Harghita, potrivit unui comunicat.

