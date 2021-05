O bătrânică a impresionat o lume întreagă: mergea la supermarket doar pentru a citi cărți. Managerul magazinului i-a făcut o surpriză!

In articol:

O bătrânică a impresionat întreaga lume! Povestea ei circulă pe internet, iar oamenii au rămas plăcut suprinși. Femeia, destul de înaintată în vârstă, obișnuia să meargă la supermarket nu pentru cumpărături, ci pentru un alt scop. Bătrâna, pasionată de citit, mergea de câteva ori pe săptămână, într-un magazin, și citea cărțile de pe rafturi.

” Această bătrânică se ducea la supermarket de câteva ori pe săptămână, se oprea la rafturile cu cărți și se apuca să citească.👀📖 Managerul a crezut prima dată că e o întâmplare oarecare. Că bunicuța a văzut o carte care i-a atras atenția și că o răsfoiește. Nici vorbă! Bunicuța chiar se ducea la supermarket de câteva ori pe săptămână special ca să citească! Și-atunci, managerul a așteptat-o într-o zi cu o banchetă, să aibă un loc cumsecade pe care să se așeze și să citească în tihnă. Atât de simplu e să faci bine! ❤️🧡💛 Iar dacă nici asta nu e o imagine bună de început ziua, chiar nu știm care ar mai putea fi!”, au scris reprezentanții Asociației Zi de Bine.

” Așa ceva în zilele noastre mai rar vezi. Felicitări Buni/ Cam câți tineri fac așa ceva azi????/ Minunat!!!Maxim respect!!!Demn de luat exemplu!!! Ziua mea tocmai ce a devenit mai bună!/ Wow, minunat!/ Draga de ea!🥰🌷🌷🌷”, sunt doar câteva dintre reacțiile internauților.

O bătrânică a impresionat o lume întreagă[Sursa foto: Facebook]

De unde este bătrânica pasionată de citit

Foarte mulți români, impresionati de bătrânică, se întreabă de unde este femeia.

Ei bine, bătrâna ar fi din Kiev, acolo unde ar fi fost și surprinsă în supermarket citind cărți.

” Super frumos! Ca idee, insa, fotografiile sunt facute in kiev(google lens search)/ Nu contează ce magazin este sau unde, contează gestul./ Ne-ar fi placut sa spunem ca e in Romania dar nu e. Ceea ce nu face povestea mai putin frumoasa:)”, au mai scris oamenii, în mediul online.