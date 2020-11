O bătrânică de 73 de ani, infectată cu COVID, a aşteptat 5 ore după salvare: "Mi-era să nu moară în casă"

Foto ilustrativ [Sursa foto: PixaBay]

Pandemia de coronavirus provoacă din ce în ce mai multe decese în toată ţara. Sistemul medical este pe cale să intre colaps, se simte lipsa acută de personal în spitale, dar şi în ceea ce priveşte personalul de pe ambulanţe. Astfel, o bătrânică din Medgidia a aşteptat cinci ore până a venit o ambulanţă să îi acorde primul ajutor.

Spital Medgidia[Sursa foto: Facebook]

Rudele unei bătrâne au trecut prin clipe de coşmar după ce femeia a făcut febră puternică şi a întâmpinat dificultăţi de respiraţie. Aceştia au sunat la 112, dar ambulanţa a sosit după cinci ore. Rudele bătrânei s-au temut pentru viaţa acesteia.

"Au zis ca au solicitări, n-au salvări si că durează cel puțin 2 ore. Drept dovadă a venit după 5 ore. Femeia era în casă, cred că la un pas de moarte. Dacă mai întârzia jumătate de ora, o oră nu mai avea ce să îi mai facă", a declarat un apropiat al familiei pentru Antena 1.

Fiul bătrânei se temea că aceasta să nu fie infectată cu noul coronavirus, lucru care s-a şi adeverit.

Reporter: Care erau simptomele mamei dumneavoastră?

"Dureri mari de cap, greaţă, rămânea fără aer, nu puteam să o ajutăm, nu puteam intra, nu se putea ridica din pat. Nicio șansă să ajungă la.spitalul din Medgidia.Aici nu au fost locuri absolut de loc. Absolut de loc. Aşa mi s-a spus, că nu sunt locuri la Medgidia. Nu ştiam ce sa facem. Eram disperați. Mi-era să nu moară în casă.", a declarat bărbatul pentru sursa citată.

Reacţia conducerii spitalelor

Managerul spitalului din Medgidia admite că sistemul medical este sufocat de numărul mare de cazuri.

"Una din cele mai mari probleme în acest moment este asigurarea oxigenului pentru acești pacienți. Am inceput cu 2 stații de oxigen care funcționau una la jumatate cealaltă se odihnea, la un moment dat le folosea la capacitate maximă, nu făceam fata, ne ajutam de tuburi, am instalat un stocator de 3 mii de litri, acesta se termina in 24 de ore. Il schimbam. Achiziționat unul de 10 mii de litri.", a declarat Eugen Aglițoiu, managerul spitalului din Medgidia.

