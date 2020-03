O bătrănică din Brașov nu are pe nimeni care să o ajute și a rămas singură, izolată în casă, fără bani și mâncare. Disperată, ea a văzut o femeie din blocul în care locuiește, care se pregătea să meargă la magazin.

Femeia a povestit într-o postare pe Facebook că a fost marcată de strigătul dureros al bătrânei. Ea i-a cerut o pâine cu promisiunea că îi va înapoia banii când va lua pensia pe 14 aprilie.

Am terminat tot ce aveam. O pâine imi luați și mie. Sunt singură și am 83 de ani. Stau la apartamentul... Vă dau banii cand iau pensia in 14".M-am cutremurat cu suflet, cu trup și minte. Intr-un bloc cu atâtea apartamente și atăți vecini.. Doamne, dă - mi răbdare!Și eu care credeam că am vazut și auzit destule. Nici nu am avut putere să ii răspund”, a povestit tânăra din Brașov.

Citeste si: Cum se transmite COVID-19. Dr. Streinu Cercel: "Acest virus parsiv se ascunde in praf"

Citeste si: Moment emoţionant într-un spital din Italia. Medicii au aplaudat minute în şir externarea unei paciente care s-a vindecat de coronavirus

Citeste si: Ordonanta militara nr. 4, text integral. Noi reguli pentru persoanele cu varste peste 65 de ani

Tânăra din Brașov, mesaj pentru toți românii: „Cand luați coșuri pline cu de toate întrebați vecinii care sunt singuri si neajutorați”

Femeia a mers la magazin și a cumpărat mai multe alimente pentru bătrănă, care i-a mulțumit și i-a spus că îi va da banii atunci când îi vine pensia. Tânăra a fost atât de emoționată că a ajuns acasă plângând.

„Nu putean povesti fetiței prin ce trecusem. Să nu o ia ca pe un advertisment la ceea ce se numeste neputința mea, vârsta mea după ceva vreme care va trece.Oameni buni.. Cand luați coșuri pline cu de toate întrebați vecinii care sunt singuri si neajutorați dacă au nevoie de pâine și apă. Nu se stie ce ne rezervă cea mai scurtă clipă din viață și nu stim cum rămânem", a scris Elena Paula Mate în postarea de pe Facebook.