Imagini de la locul crimei[Sursa foto: stiriest.ro]

O crima îngrozitoare s-a derulat în acest weekend. Duminică seară a fost descoperit trupul neînsuflețiti, tranșat și aruncat într-un WC, al unei femei în vârstă de 83 de ani.

Anchetatorii l-au considerat suspect principal pe un bărbat în vârstă de 61 de ani, care este chiar rudă prin alianță cu femeia.

Despre presupusul criminal se crede faptul că acesta are diferite afecțiuni psihice, astfel că mai mult ca sigur va trece printr-o expertiză medico-legală psihiatrică.

Crima teribilă s-a produs în Satul Nou. Duminică, un vecin al bătrânei l-a întrebat pe bărbatul de 61 de ani ce mai face mătușa lui, iar cu seninătate, criminalul a răspuns că a omorât-o și a aruncat-o în toaleta unei case din zonă. Imediat, vexinul a apelat numărul de urgență 112 și a solicitat un echipaj de poliți care să verifice situația.

“Ambulanta Husi a fost solicitata in localitatea Satu Nou, comuna Berezeni, pentru o pacienta in varsta de 83 de ani, victima unei agresiuni. Echipajul cu medic ajuns la fata locului a gasit pacienta decedata, cu leziuni incompatibile cu viata. Mai exact, aceasta a fost ucisa, transata si aruncata intr-un wc. Autorul este un nepot al victimei, un barbat cunoscut cu probleme psihice. Cazul a fost preluat de politie”, a declarat dr Dan Ungureanu, directorul medical SAJ Vaslui.

Dupa ce si-a vandut casa, batrana locuia la rude. Recent, se mutase in locuinta unui ginere, cumnat cu autorul. Se pare ca barbatul in varsta de 61 de ani nu suporta ideea ca batrana sa stea in casa familiei sale, insa nimeni nu a banuit ca e capabil de asemenea grozavie.

Bătrâna își vânduse acsa, astfel că locuia la rude, Se mutase recent cu un ginere, cumnatul criminalului și se pare că cel din urmă nu putea suporta ideea că femeia trăia în casa lui, în sânul familiei sale.

“Statea la o sora de-a ei, a stat si la mine, dupa ce si-a vandut casa. Umbla de colo-colo. Acum statea la cumnatul meu, aici. Cumnatul meu e cumnat cu cel care a facut fapta asta. Ne-a anuntat si pe noi cineva si am venit repede. Am intrat in casa la el cu sotul si sotul l-a intrebat unde este femeia. El a zis ca e in WC. S-a dus, a gasit-o acolo. Vecinii au sunat la politie, intre timp.

E ceva ce nu ne putem inchipui, nu poti crede asa ceva. Omul asta nu e violent, nu facea rele, muncea cu ziua, isi vedea de treaba lui. Numai ei stiu ce a fost aici, ca erau singuri in momentele alea. Mama soacra a venit aici dupa niste haine, s-or fi certat, nu stiu”, a povestit Adriana Lascaie, nora bătrânei omorâte.

Crima a afectat întreaga comunitate

Cum era de înțeles, crima a afectat întreaga mică comunitate: „Noi stam peste drum, suntem si rude, dar nu am auzit nimic. Nu ne vine a crede ca a putut omori si transa un om, pentru ca el se speria si daca arunca un copil o piatra dupa el. In schimb, era posesiv cu bunurile sale, se supara daca puneai mana pe lucrul lui, iar aici e casa familiei sale.

Probabil nu suporta ca batrana sa intre aici. Acum cateva zile chiar a injurat-o. Nu ne-am imaginat vreodata ca se va ajunge la asa o nenorocire. Batrana era neputincioasa, nu s-ar fi putut apara. Era o femeie cuminte, pocaita! Nu trebuia sa moara in asemenea chinuri”, au povestit oamenii din sat.

Un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Vaslui coordonează acum ancheta, urmând să stabilească circumstanțele în care s-a produs crima.