O britanică în vârstă de 106 ani s-a vindecat de coronavirus

O britanică în vârstă de 106, Connie Titchen, s-a vindecat de covid-19, iar după trei săptămâni de luptă împotriva noului coronavirus, această stră-stră-bunică născută în 1913 a fost externată săptămâna aceasta de la un spital din Birmingham (centru), au anunţat serviciile locale de sănătate, care o prezintă traversând spitalul în aplauzele îngrijitorilor, relatează AFP.

Centenara ”este considerată drept pacienta cea mai în vârstă care a învins virusul” din ţara sa, potrivit serviciilor de sănătate de la Birmingham.

Întrebată la spital dacă se consideră ”norocoasă”, ea confirmă şi spune că abia aşteaptă să-şi revadă familia.

