O bunică din Ucraina a ucis opt soldați ruși, după ce i-a întâmpinat cu prăjituri făcute în casă! Ce conțineau, de fapt

In articol:

O bunică din Ucraina a ucis nu mai puțin de opt soldați, după ce i-a așteptat cu prăjituri preparate chiar de ea, în propria casă. Astfel, potrivit directorului executiv al ONG-ului Centrul Anti-Corpuție din Ucraina, Daria Kaleniuk, femeia a pregătit prăjiturile, i-a ”ademenit” pe militarii lui Putin, apoi opt dintre aceștia s-au

Bunica este considerată eroină în cartierul său, după fapta ei

stins din viață, dat fiind faptul că bunica a folosit otravă, pe care a pus-o intenționat în desert, chiar cu scopul de a-i ucide pe soldații ruși.

Potrivit primelor detalii din acest caz, bunica din Ucraina a preparat prăjiturile cu otravă, apoi i-a așteptat pe soldații ruși chiar în fața casei sale, asigurându-se însă că îi va ademeni să guste. Opt dintre aceștia s-au stins din viață pe loc.

„Ocupantii rusi se asteptau ca ucrainenii sa ii intampine cu paine si sare De fapt, bunica ucraineana i-a intampinat cu prajituri facute in casa. Otravite. A ucis 8 ocupanti.”, se arată într-o convorbire interceptată de Serviciul de Securitate al Ucrainei și anunțată de Daria Kaleniuk pe Facebook.

Un oficial NATO avertizează: Belarus ar putea ataca Ucraina curând! Ce plănuiește aliatul Rusiei

Mai mult decât atât, după fapta sa, localnicii din cartierul în care bunica locuia au numit-o pe aceasta eroină.

Citeste si: BREAKING NEWS. China, intervenție în forță, în plin război. Strategia uneia dintre cele mai mari puteri militare din lume- bzi.ro

De asemenea, cazul a făcut înconjurul lumii, iar o publicație internațională de știri a publicat chiar înregistrarea unei conversații dintre un soldat rus și prietena lui.

În același timp, respectiva convorbire dintre militar și tânără a fost publicată și pe platforma YouTube de către Anton Gerashchenko, consilier al ministrului ucrainean de Interne.

„O bunica i-a hranit cu placinte – opt oameni au plecat acasa in sicrie de zinc. (...) Nu avem ce manca. Am iesit ieri, am furat o rata. Daca reusim sa intram in magazine, luam tigari si mancare. Pentru ca nu exista nimic, intelegi? Murim de foame”, au fost cuvintele soldatului.

Fotografie cu scop ilustrativ [Sursa foto: PixaBay]

O altă femeie a doborât o dronă cu un borcan de castraveți

Totodată, un caz care a mai făcut înconjurul lumii este acela legat de o altă gospodină din Kiev, care a doborât o dronă cu un borcan de castraveți murați, chiar de la balcolnul locuinței sale. După ce întâmplarea a circulat pe mai multe site-uri de știri, femeia a acceptat să dea un interviu pentru presa din Ucraina pentru a povesti personal cum s-a întâmplat totul.

Citeste si: Rușii anunță pericol în Marea Neagră: Sute de mine plutesc în derivă! Autoritățile române au emis alertă

Așadar, la momentul respectiv, gospodina se afla pe balcon, era aproape întuneric, cu puțin timp înainte de răsăritul soarelui. Atunci, femeii i s-a părut că vede o pasăre care plutește, apoi dintr-o dată a auzit un zgomot necunoscut, iar pentru că până la acel moment nu mai văzuse o dronă în realitate, femeia nu și-a dat seama inițial despre ce este vorba.

În primă fază, aceasta s-a gândit să intre în casă și să caute un obiect mai puternic cu care să doboare drona, însă și-a dat seama că ar putea dispărea între timp, așa că sub scaunul pe care îl ținea în balcon avea un borcan de murături, astfel că femeia l-a ridicat și a aruncat cu putere în dronă, reușind astfel să o doboare.