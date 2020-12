O cântăreață celebră a slăbit 20 de kilograme, iar acum arată senzațional! ”Sunt luni de muncă și ore plânse la telefon”

Francisca, supranumită împotriva voinței sale, Kim Kardashian de România, a decis după ani în care s-a tot chinuit cu curele de slăbire, să apeleze la ajutor specializat.

In articol:

Frumoasă cântăreață Francisca Dulceanu are apariții cât se poate de sexy după ce a slăbit aproape 20 kg în patru luni. Vedeta a apelat la un terapeut specializat în tratamente faciale și corporale, dar și un promotor al stilului de viață sănătos. Francisca este foarte mândră de noul sau aspect și în fiecare mesaj adresat fanilor legat de cum a slăbit, ține să-i mulțumească terapeutului. “Primesc des întrebări despre cum am slăbit. În ultima vreme, toate curiozitățile se îndreaptă spre cele 20 de kilograme pierdute, despre formă în care mă aflu acum, fără vergeturi sau celulită. A fost mult mai mult, dincolo de poze și story-uri! E drept că majoritatea, atunci când îmi adresează această întrebare, așteaptă probabil să le spun că a fost foarte ușor, că am luat o pastilă minune și că am slăbit peste noapte.

Francisca, inainte si dupa dieta

Dacă stau bine să mă gândesc și eu am preferat în trecut de multe ori să încerc tot felul de “scurtături” sau soluții care par mai ușoare, iar când nu reușeam, arătam cu degetul în stânga și în dreapta: “Păi aia e slabă pentru că bea ceai!", ,,Ia pastile!", ,,Se înfometează!", ,,Nu mai face altceva în afară de saloane!", etc.

În spatele unui rezultat stau luni de zile de muncă, ore plânse în telefon, suport moral! A fost greu că eu, o fire mai rebelă, un spirit de artist, să mă autodisciplinez! Muncă cu ține însuți este de multe ori cea mai grea! Eu nu sunt în măsură să dau diete sau sfaturi în ceea ce privește partea de nutriție, proceduri sau sport! Și eu am avut nevoie de ajutorul unui specialist! Asta pentru că de câte ori am încercat să fac ceva de capul meu haotic niciodată nu mi-a reușit!

Francisca arata senzational

Eu am slăbit atât de mult și de frumos doar cu ajutorul lui Carmen Barcan! Dacă nu era ea în viața mea la timpul potrivit, nu reușeam! Poate pierdeam câteva kg, dar cu siguranță nu scăpam fără pachetul complet de fața căzută sau vergeturi! Am mai scris acum ceva timp: ,,Corpul meu, templul meu!" Eu am adoptat un stil de viață sănătos, un întreg program de proceduri corporale și faciale, gândit special pentru organismul meu! Am preferat drumul mai lung pentru că am și căpătat pe parcurs o ,,educație” în ceea ce privește alimentația, care a fost un fel de ,,cei 7 ani de acasă” pentru propriul corp! Un fel de pitic care îți aduce aminte în cazul în care ai zile cu excese că acele zile trebuie să rămână excepție și nu rutină! Farmecul și provocarea cea mai mare stau în faptul că eu nu am avut restricții, însă am ales să fiu organizată, am ales calitatea, să îmi prețuiesc mai mult sănătatea, să mă iubesc pe mine și să muncesc zilnic pentru o variantă mai bună a mea!", ne-a spus Francisca.

Francisca și-a dorit să fie din ce în ce mai frumoasă, dar și sănătoasă. Sunt vedete care apelează excesiv la intervențiile estetice pentru a menține vie frumusețea în timp. ”Cel mai important lucru în viață este sănătatea. Când ești sănătos, restul vine de la sine", a declarat Francisca.

Francisca la jucat la Hollywood

Cântăreața Francisca a jucat un rol extrem de dificil într-o producție de calibru de la Hollywood, filmul cu pricina fiind axat pe traficul de persoane și tragediile care au loc din această cauză. Mai exact, Kim Kardashian de România a interpretat rolul unei tinere răpite pentru a fi traficată că și prostituată, dar care nu rezistă presiunii la care este supusă de cei care profită de ea.

Așa că, în punctul culminant al producției care se va numi “I Am Not For Sale”, Francisca joacă o scenă de coșmar, cea în care își pune capăt zilelor, sinucigandu-se prin spânzurare. Mai mult decât atât, în ultima vreme, Francisca a scos mai multe piese cu artiști celebri de peste Ocean, având un succes uriaș.