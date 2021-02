O cântăreață celebră de muzică populară, însărcinată pentru prima dată! Când urmează să nască: „E o binecuvântare”

In articol:

Andrada Bărsăuan, o cunoscută interpretă de muzică populară, urmează să devină mămică pentru prima dată! Doar două luni o mai despart pe artistă de a aduce pe lume primul ei copil. Cântăreața și soțul ei, Lazăr, sunt împreună de mai bine de patru ani de zile, în luna octombrie a anului 2019, ei au hotărât să se căsătorească.

Venirea pe lume a primului copil al cuplului le-a dat foarte multe emoții.

„A fost o bucurie așteptată aș putea spune. Un copil e o binecuvântare în orice familie, ne-am dorit dintotdeauna să fim părinți tineri. Când am aflat eram amândoi acasă, cred că eu am avut emoții mult mai mari, am trecut de la bucurie la plâns, dar sunt binecuvântata să-l am alături pe Lazăr, mi-a fost alături în aceste luni, zi și noapte, am avut zile grele, în care m-am simțit foarte rău, s-a focusat asupra mea încât să nu simt că sunt singură în această postură”, a declarat Andrada Bărsăuan.

Andrada Bărsăuan poartă în pântece o fetiță [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Momentul spargerii cazinoului din Iaşi. Hoţul a intrat pe geamul din baie și a încercat să acopere camerele cu vopsea – EXCLUSIV/ VIDEO- bzi.ro

Andrada Bărsăuan a dezvăluit sexul copilului! Urmează să aducă pe lume o fetiță

Andrada Bărsăuan urmează să aducă pe lume o fetiță! Vestea a fost una neașteptată pentru cuplu.

Vedeta și soțul ei erau siguri că vor avea un băiat, însă au avut parte de o surpriză. Cei doi s-au pregătiți intens pentru noul membru al familiei, care urmează să vină pe lume în două luni de zile. Camera bebelușului este deja pregătită, a dezvăluit cântăreața de muzică populară

Citeste si: Veste uriașă în muzica populară! Cea mai frumoasă cântăreață din Ardeal a rămas însărcinată!

„Noi credeam că o să avem băiat. A fost o surpriză când am aflat la 15 săptămâni. Nu știu dacă ne-am dorit ceva mai mult, poate Lazăr, ca tată, s-ar fi bucurat să fie băiețel, dar acum abia așteaptă să o cunoască! Eu cred că dintotdeauna am visat să am o fetiță care să-mi fie urmașă”, a adăugat Andrada Bărsăuan.

Sursă: Spynews