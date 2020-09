O cântăreață de muzică populară, melodie manifest pentru părinți!

Angela Rusu, celebra cantareata de muzica populara

In articol:

Angela Rusu a lansat o piesă specială, dedicată tatălui său, o piesă manifest care, pentru cântăreața de muzică populară, reprezintă un fel de a-i mulțumi acestuia pentru tot ce a făcut pentru ea.

Melodia Angelei Rusu se intitulează "Tată, bucuria mea", iar videoclipul, filmat mult după ce s-a înregistrat piesa, are o priemieră: apariția lui Mihai Rusu, tatăl artistei, greu de convins de cântăreață să se expună public.

La scurt timp după ce a lansat piesa samba "Te iubesc la fel", care a înregistrat aproape 1 milion de vizualizări pe YouTube, Angela Rusu vine în atenția iubitorilor de folclor cu o melodie manifest, dedicată taților, iar versurile îi aparțin în totalitate artistei pentru că a dorit să fie un "mulțumesc" autentic, din toată inima, așa cum spune ea.

Piesa lansată zilele trecute are și un videoclip cu participarea tatălui artistei, Mihai Rusu

"Părinții sunt icoana noastră, iar tatăl meu este pentru mine cel mai important om. Un exemplu, un model de viață. Piesa "Tată, bucuria mea" este un fel de răsplată pentru tot ce a făcut pentru mine. Nu am știut cum să îi spun mulțumesc decât prin acest cântec ale cărui versuri le-am făcut chiar eu. Sunt din toată inima mea, le-am scris cu inima, cu multe emoții și bucurie, și sper să vă placă. Iar dacă nu știți cum să vă răsplătiți părinții pentru că v-au crescut, puneți-le piesa aceasta și se vor bucura foarte mult. Filmările s-au desfășurat în comuna Țaga, locul în care eu am copilărit, într-o casă bătrânească superbă.

Am vrut să fie totul cât mai autentic și să mă întorc un pic la origini. Am reușit să retrăiesc acele momente de când eram o copilă, pentru că l-am avut lângă mine și pe tata. A fost greu să îl conving să accepte apariția în videoclip, el fiind foarte emoționat și neobișnuit cu camerele de filmat, dar am reușit și chiar s-a descurcat bine. Sunt foarte mândră de această piesă și sper să vă placă pentru că este făcută cu suflet", a spus Angela Rusu.

Angela Rusu, alaturi de tatal ei

Angela Rusu, videoclip incendiar alături de soțul ei

Cântăreața Angela Rusu a lansat acum ceva vreme o piesă, intitulată "Te iubesc la fel”, ale cărei versuri reprezintă reînnoirea jurămintelor de dragoste dintre ea și soțul ei, iar melodia beneficiază de un videoclip incendiar, în care protagoniști sunt chiar celebra artistă și partenerul ei de viață, Marius Moldovan, cu care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de aproape zece ani.

"Am lansat o piesă de dragoste, pe ritmuri de samba și sunt tare fericită. Se numește "Te iubesc la fel", este jurământul pe care și-l poate face orice cuplu îndrăgostit, este și o reînnoire a jurămintelor mele față de Marius. Am filmat într-un decor de poveste, la Colibița, cu multe cadre: de pe ponton, la o locație unde era multă lume care ne-a urat "Casă de piatră", pentru că a crezut că ne căsătorim, nu știau că filmam videoclip. În cei 20 de ani de carieră nu am fost atât de surprinsă cum s-a întâmplat acum, pentru că am lucrat cu un regizor cu o imaginație bogată, care a scos din mine "fiara", cum s-ar zice. Am filmat un moment în dormitor, foarte sexy, dar neobișnuit pentru mine, care sunt o timidă. Recunosc că a fost greu și nu a ieșit din prima, așa că am reluat cadrele respective", a spus Angela Rusu, la acea vreme.