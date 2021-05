O cântăreață de muzică populară trece prin clipe cumplite. Soțul ei s-a stins din viață

In articol:

Neta Soare este una dintre cele mai apreciate cântărețe de muzică populară din întreaga țară! Artista a mărturisit, în urmă cu ceva timp în cadrul unei emisiuni TV, că l-a cunoscut pe soțul ei la un eveniment, iar la puțin timp s-au și căsătorit.

Cântăreața de muzică populară povestea că partenerul ei de viață a cucerit-o cu felul lui de a fi.

„ L-am cunoscut la un eveniment, după care vreo doi ani nu l-am mai văzut și uite așa ne-am întâlnit din nou. Eram foarte timidă ca toți copiii de la țară. Cererea în căsătorie a fost una simplă. Am acceptat. M-a cucerit prin felul lui de a fi, m-a completat. Am auzit că e un sentiment minunat să fii bunică. Aici am cămășile, costumele mele. Soțul mă ajută prin curte, în casă nu. Aici e domeniul meu”, spunea Neta Soare pentru un post de televiziune.

Neta Soare, în doliu! Soțul ei și-a pierdut viața

Cunoscuta artistă trece prin clipe dificile după ce și-a pierdut partenerul de viață. Vestea cumplită a fost dată chiar de Neta Soare, care și-a anunțat urmăritorii din mediul online că soțul ei a plecat într-o lume mai bună.

” Astazi sotul meu a plecat intr-o lume mai buna,va asteptam maine incepand cu orele 12:00 la capela bisericii Oota din cartierul Valea Rosie,iar duminica la orele 12:30 il vom conduce pe ultimul drum. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!”, a scris Neta Soare, pe Facebook.

”Sincere condoleanțe familiei! Dumnezeu să-l odihnească în pace! Dumnezeu să vă dea sănătate, putere multă și rezistență!/ Dumnezeu sa-l ierte si sa il aseze in randul celor drepti! Condoleante, Neta!/ Dumnezeu să-l odihnească în pace! Condoleanțe! Este o durere de nedescris să-ți pierzi partenerul de viață cu care ai împărtășit bucurii și necazuri! Dumnezeu să-ti dea putere să treci peste acest moment dureros al vieții!/ Dumnezeu să-l odihnească în pace! Condoleanțe familiei îndurerate să poată trece peste această cumpănă grea din viață !”, au fost doar câteva dintre mesajele de condoleanțe transmise de internauți, pe rețelele sociale.