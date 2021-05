O celebră actriță a anunțat că și-a schimbat sexul și nu mai e femeie. Prima imagine la bustul gol, după ce și-a tăiat sânii. O mai recunoști?

In articol:

Elliot Page și-a surprins fanii în decembrie 2020, atunci când a anunțat că este transgender. Elliot Page foloseşte pronumele el şi ei şi se descrie ca fiind transgender şi non-binar. Asta înseamnă că identitatea sa de gen nu este nici masculină, nici feminină. Page, în vârstă de 34 de ani, și-a extirpate sânii și s-a pozat cu abdomenul lucrat la sală.

Actorul a publicat în mediul online, prima fotografie după ce a trecut printr-o intervenție chirurgicală de îndepărtare a țesutului mamar.

Elliot Page [Sursa foto: Instagram]

Prima fotografie cu Elliot Page după ce și-a extirpat sânii

Elliot Page și-a lăsat mască fanii după ce a postat prima imagine după procedura chirurgicală pe care a suferit-o. Cu abdomenul lucrat la sală și fără sâni, Page a primit numeroase comentarii din partea internauților. Oamenii l-au felicitat pentru curajul său de a apărea așa pe internet, ținând cont de cariera impresionantă pe care o are.

”Hot”, i-a scris Miley Cirus. ”OMG, așa da! Uită-te la zâmbetul acela”, i-a mai scris altcineva. ”Uite ce băiat frumos/ acel zâmbet”, au mai fost alte reacții.

Și Nina Dobrev, actrița din The Vampire Diares, i-a comentat:

Elliot Page[Sursa foto: Instagram]

Înainte de această schimbare era cunoscut sub numele de Ellen Page. El a devenit cunoscut în anul 2005, datorită rolului din thrillerul „Hard Candy”. A jucat în filmul indie „Juno”, iar în urma acestuia a primit, printre altele, o nominalizare la Oscar. Elliot a jucat în filme precum „Inception”, „Whip It!” şi „Flatliners”. De altfel, a produs şi a jucat în „Tallulah” şi „Freeheld”, iar în 2020 a debutat în regie cu documentarul „There’s Something in the Water”.