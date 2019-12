Puica Igiroșanu, o solistă foarte apreciată acum aproape jumătate de secol, a ales calea credinței, devenind măicuța Anastasia. Considerată una dintre cântărețele de muzică ușoară de mare anvergură, frumoasa Puica Igiroşanu a lansat în anii 70 melodii precum ”Să cânte tinereţea”, ”Tu aşa mi-ai spus” sau ”Când ai plecat”, consacrându-se apoi în jazz.

Plecată pentru câțiva ani în Marea Britanie, unde a colaborat cu postul de radio BBC, Puica a regăsit calea credinței, avându-i ca îndrumători pe Părintele Arsenie Papacioc și pe Părintele Rafail Noica (fiul lui Constantin Noica), de la Mânăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din regiunea Essex. Periplul fostei cântărețe a continuat apoi în Franța, unde a zăbovit 7 ani, pentru ca după 1990 să se întoarcă în țară, devenind măicuța Anastasia la mânăstirea Nera, din Banat.

”Eu cu Puica am cântat până-n ’70, apoi a dispărut. Am mai aflat una, alta, dar într-o zi, după Revoluție, în față la Sala Palatului, văd o măicuță cu ochii foarte frumoși și cunoscuți. Verzi. Ea m-a recunoscut, însă eu nu. M-a strigat, «Horia, Horia, eu sunt Puica, Măicuța Anastasia!». Am rămas uimit”, a declarat la un moment dat Horia Moculescu, coleg de generație cu Puica.