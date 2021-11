O celebră interpretă de muzică populară, îngenuncheată de durere. Artista și-a pierdut ambii părinți, în decursul a 12 zile: "Aveam senzația de gol și pustiu"

In articol:

Valeria Arnăutu a primit o lovitură dură de la viață, în urmă cu puțin timp. Interpreta de muzică populară a rămas orfană la 59 de ani, după ce părinții ei au murit în decursul a 12 zile.

Tatăl Valeriei Arnăutu a murit în urma unui accident vascular cerebral, la 84 de ani

Vestea morții tatălui său a îngenuncheat-o pe Valeria Arnăutu, care își știa părintele sănătos. Solista a povestit că bărbatul a făcut o formă ușoară de COVID-19, așa că a apelat la medic. După ce i-au făcut mai multe investigații, doctorii l-au trimis acasă pe bătrân, pentru a urma un tratament, la domiciliu.

Valeria Arnăutu, alături de tatăl ei [Sursa foto: Facebook]

A doua zi, însă, tatăl artistei a suferit un accident vascular cerebral și a decedat, la 84 de ani: "Evenimentele din ultima vreme m-au făcut să reevaluez viața, valorile… tot! Sentimentele nu se pot scrie în cuvinte. Mi-a fost enorm de greu când a plecat tatăl meu, mai ales că nu ne așteptam. A făcut o formă ușoară de Covid. A fost la doctor, l-au trimis acasă să se trateze. El era foarte atent, mânca sănătos. Și după ce s-a dus acasă cu tratamentul aferent, a doua zi a făcut accident vascular cerebral.", a povestit Valeria Arnăutu, pentru starpopular.ro.

Mama Valeriei Arnăutu [Sursa foto: Facebook]

Mama artistei s-a stins la 12 zile după ce și-a îngropat soțul

Durerea Valeriei Arnăutu a fost și mai mare, căci la 12 zile de la decesul tatălui s-a stins și mama solistei, care avea probleme grave de sănătate.

Interpreta de muzică populară a mărturisit că cea care i-a dat viață se confrunta de 30 de ani cu o boală autoimună, pentru care urma un tratament special:

Avea de peste 30 ani o boală autoimună, pe care a ținut-o în frâu cu tratamente. Era conștiincioasă, iar noi am făcut tot ce era omenește pentru ea. Mă simt cu sufletul pustiit. Chiar azi-noapte am visat-o pe mama. Eram în casa părintească, eram singură, aveam senzația de gol și pustiu. M-am întors și am încuiat poarta.", a mai spus Valeria Arnăutu, pentru sursa citată.