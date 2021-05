O celebră prezentatoare TV, găsită inconștientă, dezbrăcată și băută la volanul mașinii! Oamenii legii au arestat-o

In articol:

Feven Kay, o celebră prezentatoare de știri, de la postul Fox 5 Las Vegas, a fost aretsată la finalul lunii martie. Oamenii legii au găsit-o la volanului mașinii stale în stare de inconștiență, băută și complet dezbrăcată.

Jurnalista nu a știut ce să le spună oamenilor legii care au găsit-o într-o stare groaznică la volanul mașinii sale. Mai mult, presa locală scrie că aceasta ar fi refuzat inclusiv să facă teste de sânge. Feven Kay a fost arestată la finalul lunii martie, după ce polițiștii au găsit- la volanul prorpriului vehicul în stare de ebrietate, inconștientă, iar hainele de pe ea lipseau cu desăvârșire. Prezentatoarea de știri a primit o amendă în valoare de o mie de dolari.

Acum, aceasta a dat explicații și în fața fanilor care obișnuiau să o urmărească din fața micilor ecrane și care au sesizat lipsa ei de la pupitrul știrilor.

„ Cativa dintre voi au observat ca am disparut din spatiul public cateva saptamani. Mergand inainte, vreau sa stiti ca am invatat ceva din aceasta experienta si voi continua sa invat", a explicat Feven Kay.

O prezentatoarea TV, bătută și violată în tren

Anastasia Lugovaya a trecut prin clipe de coșmar, după ce a fost victima unei agresiuni fizice, dar și unui viol. Un bărbat, îmbrăcat doar în chiloți, a intrat în compartimentul trenului, în care vedeta se afla cu fiul ei. Au urmat clipe de coșmar pentru prezentatoare.

„ L-am auzit pe fiul meu plângând și m-am gândit că acesta va fi un prilej de evadare. Așa că i-am spus că trebuie să merg la fiul meu pentru a-l opri din plâns, deoarece poate trezi pe toți cei din tren.

A fost de acord, dar a spus că va veni din nou. L-am luat pe fiul meu și am fugit amândoi desculți pentru a obține ajutor. Am fugit direct la controlor. Dar dormea ​​și nu a deschis ușa. Am bătut la ușa tuturor. Din păcate, nimeni nu a răspuns să mă ajute. L-am văzut alergând spre noi. Am fugit la controlorul celuilalt vagon. Atunci am fost în cele din urmă salvați”, a scris Anastasia pe reţelele de socializare.