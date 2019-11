De mica se considera o artista, pictand ore in sir. Apoi, ceea ce a plecat ca fiind o pasiune a devenit rapid un business, vedeta lansadu-si prima colectie de genti cusute manual. Este vorba despre Nurgul Yesilcay, frumoasa actrita pe care telespectatorii din Romania o pot urmari in serialul „Gulperi”, din serialul cu aacelasi nume, difuzat la Kanal D de miercuri pana vineri, la ora 20:00.

O celebra vedeta a facut un business de succes, dintr-o pasiune! Ce produse a lansat si cat costa acestea, aflati in materialul de mai jos!

Vedeta a povestit ca se relaxeaza in pauzele de la filmari, ascultand muzica si cusand pe etamina. Astfel, materialele brodate cu motive si influente gandite chiar de ea, s-au transformat rapid in genti unicat. Asa a luat nastere bradul care ii poarta numele, vedeta deschizandu-si un magazin unde sunt expuse aceste produse, in Yalikavak, din Bodrum.

„Pictez de cand ma stiu si trebuie sa va recunosc ca am o slabiciune pentru produsele de artizanat. In pauzele de la filmare, ma relaxez brodand sau aplicand cusaturi originale, pe etamina. Asa au luat nastere materialele, pe care le-am transformat in genti, care imi poarta numele”, spune Nurgul Yesilcay.

Preturile gentilor concepute de Nurgul Yesilcay variaza, de la un model la altul, unele dintre acestea ajungand la 3000 de lire turcesti. De curand, un fan infocat al celebrei actrite a comandat nu mai putin de 100 de bucati, platind pentru acestea peste 30.000 de lire turcesti.

Pe Nurgul Yesilcay telespectatorii o pot urmari in serialul fenomen„Gulperi”, difuzat la Kanal D de miercuri pana vineri, la ora 20:00. Actrita intrepreteaza magistral rolul unei mame, macinata de lipsa dragostei copiilor ei, pe care isi doreste cu ardoare sa o recastige.