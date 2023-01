In articol:

O cometă uriașă se apropie de Pământ. Aceasta poate fi văzută o dată la aproximativ 50.000

O cometă uriașă se apropie de Pământ

de ani. Află când este cel mai aproape de planeta noastră.

O cometă uriașă, cu un diametru de aproximativ un km se apropie de Pământ. Aceata a fost observată pentru prima dată anul trecut, în luna martie, în timp ce a trecut pe lângă Jupiter.

Cometa se numeşte C/2022 E3 (ZTF), după numele celui care a descoperit-o, Zwicky Transient Facility.

Această miraculoasă cometă se va apropia cel mai mult de Soare pe 12 ianuarie şi va trece cel mai aproape de Pământ pe 1 februarie 2023.

Se poate observa cu ușurință cu ajutorul unui binoclu, iar dacă cerul este senin și nu este luminat prea tare de lună, cometa poate fi admirată și cu ochiul liber.

Cometa "va fi cea mai strălucitoare atunci când va fi cel mai aproape de Pământ", a declarat pentru AFP Thomas Prince, profesor de fizică la California Institute of Technology,

angajat la Zwicky Transient Facility.

Conform declarației lui Nicolas Biver, astrofizician la Observatorul din Paris, cometa are un diametru de aproximativ un km, este compusă din gheaţă şi praf şi emite o aură verzuie.

Există șansa ca atunci când cometa va trece pe lângă planeta noastră, pe 1 februarie, să fie lună plină, ceea ce va pune în dificultate observarea acesteia.

Se presupune că ultima dată când cometa a trecut pe lângă Pământ a fost în timpul Paleoliticului Superior, iar următoarea vizită a cometei în interiorul Sistemului Solar este aşteptată peste încă 50.000 de ani.

O cometă uriașă se apropie de pământ. Poate fi observată o dată la 50.000 de ani [Sursa foto: PixaBay]

Cum poate fi observată cometa

Cometa a fost deja zărită de cei de la NASA și studiată. Când cerul este senin, aceasta poate fi văzută cu ajutorul unui binoclu sau telescoapelor de joasă înălțime.

Pe 1 februarie, cometa poate fi observată foarte ușor folosind un binoclu. De asemenea, cometa poate fi văzută și cu ochiul liber, dacă cerul nu va fi luminat de lună sau lumină artificială.

Pentru a te bucura de trecerea cometei, este indicat să te afli într-un spațiu deschis și întunecat, ferit de luminile orașului și fără clădiri înalte în jur.

Alte comete observate în apropierea Pământului

Deși are o dimensiune impunătoare, cometa C/2022 E3 (ZTF) este mult mai mică decât NEOWISE, ultima cometă vizibilă cu ochiul liber, care a trecut pe lângă Pământ în martie 2020 sau decât Hale-Bopp, care a trecut pe lângă planeta noastră în anul 1997, cu un diametru de aproximativ 60 de kilometri.

Ploi de meteori care pot fi observate cu ochiul liber

De-a lungul timpului, au fost inventariate mai multe ploi de meteori. Majoritatea numelor acestora sunt derivate de la denumirea constelației în care se află radiantul lor. Fiecare ploaie de meteori are loc an de an, în aceeași perioadă, cu o intensitate variabilă.

Geminidele sunt un grup de meteori care poate fi vizibil în fiecare an, în luna decembrie. Se crede că ploaia se intensifică în fiecare an și au fost observate averse recente.

120–160 de meteori pe oră în condiții optime, în general în jurul orei 02:00 până la 03:00, ora locală. Geminidele au fost observate pentru prima dată în 1862.

Cea mai cunoscută ploaie de meteori care poate fi observată în apropiere de pământ este Perseide, al cărei maxim apare în data de 12 august a fiecărui an, cu o rată de peste un meteor pe minut.

Ploaia de meteori Leonide își atinge maximul pe 17 noiembrie. Această ploaie produce o furtună de meteori, cu o rată de mii de meteori pe oră, la fiecare 33 de ani.

Surse: mediafax.ro, solarsystem.nasa.gov