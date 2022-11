O concurentă a dispărut din „Casa iubirii” și toți s-au panicat! Colegii au izbucnit în lacrimi când au aflat ce a pățit Diana: „E vânătă! Are fața umflată!”

In articol:

O concurentă din ”Casa Iubirii”, Diana pe numele său, a dispărut brusc din cadrul emisiunii, toți colegii săi fiind speriați, întrebându-se ce se întâmplă cu tânăra, însă nici prin cap nu le-a putut trece calvarul prin care a trecut fata.

Concret, Diana s-a întâlnit cu fostul ei iubit, deși era concurentă în cadrul show-ului matrimonial de la Kanal D, și a fost bătută cu bestialitate de către fostul partener. După dispariția din emisiune, Diana a apărut din nou în ”Casa Iubirii”, pentru a povesti cu exactitate ce a pățit.

Colegii Dianei au intrat în panică, după ce aceasta a dispărut fără să dea vreun semn

În ediția de astăzi a emisiunii ”Casa Iubirii”, panica s-a instalat rapid, asta după ce Diana a apărut din nou în emisiune. Tânăra fusese dată dispărută de către colegele sale, asta pentru că aceasta anunțase cu o seară înainte că merge la mall, apoi nimeni nu a mai dat de urma ei, căci nu a mai răspuns la telefon.

Cu toate acestea, Diana a revenit în emisiune și i-a luat pe toți prin surprindere.

Și-a făcut apariția plângând, anunțându-le pe colegele de platou că vrea să le povestească ceea ce s-a întâmplat. Tânăra le-a mărturisit fetelor că s-a întâlnit cu fostul iubit, asta pentru că o căuta de ceva vreme, șantajând-o emoțional și obligând-o să părăsească emisiunea.

Diana a fost victima violenței, iar apariția sa le-a întristat pe restul concurentelor de la Kanal D: „Ce s-a întâmplat? Ești toată vânată! Ce-ai pățit?”

„Am venit să vorbesc cu voi! Nici nu știam cum să întru! Nu știu cum să încep și ce să vă povestesc! În urmă cu două săptămâni, l-am sunat pe fostul meu, l-am căutat eu singură, m-am văzut cu el și după aia s-a primit că am mai ținut legătură! Nu știu! Și toată săptămâna aia cât eu am fost în emisiune, atunci când am vrut să plec, pentru că eram într-un fel șantajată cu faptul că o să apară în emisiune toate informațiile că eu am discutat cu el! Da, eu am vorbit! Da, ne-am văzut! Și frică asta de a apărea public tot ce se întâmplă... am vrut să evit total chestia asta! Și m-am dus ieri la Mall, am vrut să-mi cumpăr niște haine și după aia am vrut să mă duc la apartament să-mi iau iar niște haine că eu le-am dus acolo și s-a întâmplat ce s-a întâmplat! Mă vedeți! Eu m-am dus la el să-mi iau niște lucruri! Motivul a fost că eu sunt încă în emisiune! Mi-era rușine că eu am căutat omul asta până acum!”, a spus Diana.

De asemenea, băieții au fost martori la întregul moment, așa că au cerut permisiunea producătorilor de a merge în casa fetelor pentru a o consola pe tânăra concurentă. Totodată, la rândul său, Andreea Mantea și-a făcut apariția în emisiune, discutând cu tânăra pe baza evenimentului și văzându-se nevoită să o descalifice pe Diana pentru că a încălcat regulile competiției.