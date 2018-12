O imagine cu Ştefania de la Puterea Dragostei, care apare dezbrăcată în pat, stând cu capul pe pieptul unui bărbat, circulă de câteva zile pe reţelele de socializare, iar mulţi dintre fanii emisiunii se întreabă cine este bărbatul, dar şi când a fost făcută poza.

Ştefania de la Puterea Dragostei lămureşte misterul pozei în care apare goală în pat cu un bărbat

Ei bine, chiar Ştefania a fost cea care a lămurit misterul pozei în care apare în pat cu un bărbat. Este vorba despre o captură dintr-o emisiune tv la care Ştefania a participat în urmă cu doi ani.





”Emisiunea a fost filmată în urmă cu doi ani, într-o singură zi. Eu cu băiatul cu care am participat la emisiune ne-am cunoscut în ziua în care am filmat. Pozele cu noi doi au fost făcute înainte să intrăm la filmări. Emisiunea era o ficţiune şi se spunea acest lucru la început”, a explicat Ştefania poza în care apare alături de un bărbat în pat, spunând că în respectiva emisiune ea a jucat pur şi simplu un rol. De altfel, şi numele sub care apare în respectivul show este unul fictiv.