O concurentă Mireasa este însărcinată! Anunțul făcut în direct, în emisiunea Gabrielei Cristea

Bucurie mare în casa Mireasa! Ionuț și Ale, foști concurenți în primul sezon, au anunțat că vor deveni părinți pentru prima dată! Cei doi s-au întors în emisiunea în care s-au cunoscut și au dat vestea cea mare. Deși este însărcinată în aproximativ o lună și 3 săptămâni, Alexandra nu a vrut să țină vestea ascunsă de familie, prieteni, dar nici de fanii emisiunii.

„Sunt însărcinată. Nu știm ce este, e puțin cam devreme. Abia am o lună și trei săptămâni. Niciodată nu am ascuns chestiile care sunt legate de viață, am fost întotdeauna așa cum am fost în sezonul unu. A fost și este o iubire. Eu cred că dintr-o iubire se poate naște cel mai frumos lucru. În iubirea noastră nu mai încăpeau două persoane și a zis să vină și a treia”, a declarat Ale.

Ionuț a revenit în casa Mireasa cu foarte multe emoții. El a mărturisit că inițial nu a crezut că soția lui este însărcinată, însă un control la medic le-a confirmat că este adevărat.

„A fost și o surpriză, dar m-am blocat acum, nu știu ce să mai zic. Ea a aflat și mi-a spus și mie, dar nu am crezut. Am început să cred, iar după am fost la control”, a recunoscut Ionuț.

Viitoarea mămică a dezvăluit că a făcut mai bine de 7 teste înainte de a merge la un control, iar toate au ieșit pozitive. „Am făcut 7 teste, toate arătau două linii. El tot venea și mi spunea că a doua este șearsă. Era panicat, spunea că poate nu e momentul, după spunea că ba da”, a mai spus Ale, în platoul Mireasa.

Gabriela Cristea, mesaj pentru Ionuț și Ale: „M-ați lăsat cu gura căscată!”

Gabriela Cristea i-a felicitat pe cei doi tineri pentru noul capitol din viața lor. Prezentatoarea emisiunii i-a urat o sarcină ușoară Alexandrei, căreia i-a transmis că așteaptă cu nerăbdare să vadă primele poze cu bebelușul.

„M-ați lăsat cu gura căscată! N-am ce să spun altceva decât să fiți sănătoși, să vă fie bine, tu să ai o sarcină ușoară, să treci cu bine peste toate. D-abia aștept să văd poze!”, le-a transmis Gabriela Cristea viitorilor părinți.