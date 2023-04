„O conexiune care nu poate fi dărâmată niciodată” Elena Chiriac, despre relația cu Alex Delea. Vedeta a dezvăluit motivul pentru care a plecat din România: „A fost ceva mai personal”

In articol:

Elena Chiriac a apărut în atenția publicului datorită emisiunilor televizate la care a participat, iar mai apoi rolului din filmul lui Matei Dima. Tânăra are un program destul de încărcat, încercând să se împartă între viața din România, unde locuiește cu tatăl său, și cea din Anglia, unde locuiește cu mama sa.

Elena Chiriac, despre plecarea sa în străinătate

Vedeta studiază în străinătate, însă revine în țară des, unde are foarte multe proiecte de onorat.

Elena Chiriac este multiplă campioană la taekwondo, a făcut modelling, actorie, iar acum studiază Business și Management la Westminster. Tânăra mărturisește că decizia de a pleca la studii în străinătate a luat-o încă din anii de liceu, întrucât nu avea o relație prea fericită cu profesorii. Cu toate acestea, Elena Chiriac recunoaște că dintotdeauna și-a dorit să studieze în străinătate, iar facultatea pe care o urmează în prezent îi place foarte mult, cu toate că sunt momente în care nu este prezentă din cauza proiectelor pe care le are în România.

„Sunt studentă la Londra, studiez Business și Management la Westminster. Am tot fentat universitatea, pot să spun cu toată rușinea pentru că am avut ba filmări, ba câte un proiect, dar când sunt acolo sunt sută la sută dedicată, trăiesc pentru facultatea asta când sunt acolo, în schimb mai am câte o mică escapadă prin România pentru câteva proiecte.

Sunt anul trei la facultate, am făcut și liceul la Londra, deci a fost o decizie acum mai mult timp. Am studiat Actoria, acum fac Business și pot să spun că am avut o problemă mai de mult cu sistemul de învățământ din România, a fost ceva mai personal, am vrut să plec. Cu profesorii nu mă înțelegeam tocmai bine, ei nu se înțelegeau cu mine prea bine de fapt, că eu poate aș fi cooperat dacă aveam mai multă susținere din partea lor și simțeam că pot mai mult.

Nu eram deloc susținută, mi se spunea întotdeauna că nu pot, că nu sunt în stare de nimic, că nu o să reușesc și asta doar pentru că aveam o voce pe care alegeam să o folosesc. De multe ori mă trezeam cu 1 în catalog pentru că mă apăram, atunci am ales să plec. Nu vreau să dau vina pe cineva sau pe ceva anume, pur și simplu eu nu m-am putut mula pe sistemul de învățământ. Am plecat la 16 ani, întotdeauna mi-am dorit să studiez în afară, deci visul meu a devenit realitate”, a mărturisit Elena Chiriac, pentru impact.ro.

Care este relația dintre Elena Chiriac și Alex Delea

Elena Chiriac și Alex Delea au avut o legătură specială încă de când s-au cunoscut. Cei doi au fost îndrăgiți de la primele apariții de fanii lor, iar mulți dintre ei încă speră ca cei doi actori să formeze un cuplu.

Cu toate acestea, Elena Chiriac nu vede în viitor o relație cu Alex Delea, mai ales că între ei există o distanță destul de mare, însă mărturisește că sunt foarte buni prieteni.

„Suntem prieteni foarte buni. Oamenii își doresc bineînțeles ca noi să fim cuplul acela la care visează toată lumea, pentru că ne înțelegem atât de bine încât și eu mi-aș dori o astfel de relație, dar suntem prieteni foarte buni. Emisiunea din Republica Dominicană a creat între noi o conexiune care nu poate fi dărâmată niciodată de nimic și ne bucurăm de ea așa cum suntem, trăindu-și fiecare viața: unul la Londra, unul în București”, a mai spus tânăra.

