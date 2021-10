O copilă de 12 ani a murit de COVID-19 la șase zile după ce a fost diagnosticată și plimbată prin trei spitale

In articol:

Fabiana Zoppelli, în vârstă de 12 ani, din Marea Britanie, suferea de sindromul portului plutitor, o tulburare genetică rară, iar ghinionul a lovit-o încă o dată micuță. Anul trecut, pe 1 iunie, ea a a fost diagnosticată cu „tuse minoră”, iar două zile mai târziu simptomele au început să se înrăutățească.

Mama fetei, Itohan Ehiggie a anunțat medicul de familie că fiica ei a dezvoltat o erupție cutanată și a început să aibă vărături. Părinții au dus-o de urgență la camera de gardă a Spitalului Royal Oldham.

De aici a început calvarul copilei și al părinților, căci nimeni nu se aștepta la acest deznodământ tragic. Au aflat că cea mică este bolnavă de COVID-19, iar starea ei de sănătate se degrada cu fiecare zi care trecea.

Copila de 12 ani a fost plimbată între trei spitale din Marea Britanie

Medicii de la unitatea de primiri urgențe i-au recoltat probe Fabienei pentru un test PCR, iar rezultatul a fost unul pozitiv. Atunci, micuța a fost transferată la Spitalul de Copii din Manchester. Starea ei de sănătate se înrăutățea cu fiecare moment, iar la scurt timp a început să facă febră și să-i scadă saturația oxigenului din sânge.

Pentru că le-a fost greu să o stabilizeze, cadrele medicale au decis ca micuța să fie transferată, din nou, la un alt spital, Spitalul de Copii Alder Hey din Liverpool, acolo unde a fost conectată la un aparat de oxigenare cu membrană xtracorporală (ECMO). În data de 7 iunie, fata a intrat în stop cardiac, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața și i-au declarat decesul.

După moartea Fabianei Zoppelli a fost deschisă o anchetă, care a scos la iveală multe detalii controversate. În data de 3 iunie, după ce starea ei de sănătate începusă să se degradeze vizibil, era slabită și palidă și avea febră peste 40 de grade și totodată i-a scăzut incontrolabil nivelul oxigenului din sânge, ea a fost plasată la un ventilator, iar până a doua zi ajunsese deja într-un punct critic.

Unul dintre medicii care a îngrijit-o spune că a fost cel mai grav caz de COVID-19 pe care l-a văzut vreodată la un copil, de la debutul pandemiei de coronavirus.

Cât despre testul PCR pozitiv, el a fost trimis abia la ora 1:30 pe 5 iunie, la două zile după ce a fost recoltat, iar familia copilei a fost informată după 12 ore. Mama Fabianei îi trage la răspundere pe medici și vrea să știe de ce copilul ei nu a fost transferat mai repede la Spitalul de Copii Alder Hey din Liverpool și să fie conectată la aparatul care putea să-i salveze viața, dacă ar fi ajuns mai devreme. Medicii i-au spus, însă, că starea micuței era prea instabilă pentru a fi transferată.

„Era o boală necunoscută şi credința la acea vreme era că copiii nu aveau cum să sufere complicaţii atât de grave la Covid. La acea vreme, Covid era foarte puțin înțeles, nu doar în cazul adulților, ci chiar mai mult în rândul pacienţilor de vârstă fragedă. Nu am văzut niciodată copii care să sufere de complicații Covid, așa cum a făcut-o Fabiana. Am crezut că starea ei se va îmbunătăți. Nu am văzut niciodată un copil transferat pentru terapie intensivă în ultimele 18 luni. Este un caz foarte neobișnuit la un copil. Putem presupune doar că s-a îmbolnăvit de Covid undeva în comunitate”, a declarat medicul pediatric Prakash Kamath, al Pennine Acute Hospitals NHS Trust.

Care este rezultatul necropsiei copilei

Se pare că toate simptomele specifice infecției cu virusul SARS-CoV-2 au fost cu atât mai agresive pentru Fabiana, din cauză că aceasta mai avea și sindromul portului plutitor. Totuși, nu boala ei genetică i-a provocat moartea, spune medicul legist.

„Fabiana se simţea foarte, foarte rău şi era extrem de nefericită având durerile la nivel pulpomar pe care le dezvoltase în acelaşi timp cu alte complicaţii ale sistemului inflamator. În general era un copil sănătos înainte să dezvolte tusea. În plus nu se cunoaşte o persoană infectată cu Covid cu care să fi intrat în contact. S-au făcut toate eforturile pentru a ne asigura că va supravieţui, dar din nefericire nu s-a mai putut”, spune medicul legist, Nicholas Flanagan.