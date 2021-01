O cunoscută artistă s-a stins din viață la câteva zile după ce a postat un mesaj cutremurător! "Sunt foarte speriată..."

Paula Gimenez a fost găsită fără suflare în propria locuință.

In articol:

O cunoscută interpretă de muzică rap s-a stins din viață, la scurt timp după ce a postat un mesaj cutremurător pe contul său de socializare. Decesul a avut loc în data de 25 decembrie, după ce tânara de 21 de ani a participat la o petrecere.

Paula Gimenez, găsită moartă în casă

Totuși, se pare că autopsia a arătat faptul

că decesul fetei a fost cauzat de asfixiere prin spânzurare. Treaba se complică și mai tare, ținând cont de faptul că înainte cu doar câteva zile de tragedie, Paula a postat un mesaj pe contul său de socializare.

În mesajul respectiv, tânara scria faptul că este extrem de speriată de prietenul ei, Franco N. Ba chiar, tânara mai susținea faptul că iubitul ei a venit de nenumărate ori la ea acasă, a fost violent și a spart lucruri prin casă.

"Sunt foarte speriată de ce poate face. Nu am fost atât de speriată niciodată. Sunt conştientă că ceva se poate întâmpla şi îl evit, să sperăm că nu... Nici nu vreau să mă gândesc. Dar vine, sparge totul. Am făcut sesizări, dar a venit de 60 de ori la mine acasă şi a făcut praf totul. Dacă ceva mi se întâmplă, să se ştie că am scris asta aici", a transmis Paula Gimenez.

Paula Gimenez

La momentul actual, fostul iubit al Paulei Gimenez a fost arestat. Totuși, individul a declarat faptul că ar fi primit un mesaj neașteptat de la iubita lui, în care îi spunea faptul că își va face rău, dacă nu se va întoarce acasă la ea. Bărbatul este principalul suspect, ținând cont și de faptul că cei doi au participat la petrecerea de pe 25 decembrie.