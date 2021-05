O cunoscută vedetă aproape a rămas fără vedere, după ce a încercat un truc de înfrumusețare de pe TikTok

In articol:

O cunoscută vedetă aproape a rămas fără vedere, după ce a încercat o rețetă de înfrumusețare de pe TikTok. Îngrijorată că și alte tinere ar putea recurge la aceste trucuri, tânara a transmis un mesaj dur pe rețelele de socializare.

Platforma TikTok a devenit rapid una dintre cele mai populare forme de social media, cu oameni care postează totul, de la rețete, la povești jenante și trucuri de viață în aplicație. Însă, mulți dintre oamenii prezenți pe platformă postează diferite trucuri, fie ele de frumusețe, de viață sau chiar de relații. Un subiect, în special, de care trebuie să fii atent, este legat de hack-urile de frumusețe DIY.

Tilly Whitfeld [Sursa foto: Instagram]

Tilly Whitfeld a încercat o tehnică de acupunctură la domiciliu pe care o văzuse pe TikTok. Tânăra de 21 de ani din Sydney a împărtășit fotografii cu rezultatele dezastruoase, cu fața plină de cicatrici și aproape rămasă fără vedere, informează Mirror .

Tilly Whitfeld [Sursa foto: Instagram]

Într-o postare, alături de mai multe fotografii cu pagubele pe care i le-a provocat feței, ea a scris: „Pentru cei care mă întreabă de ce am masca mea de față din argilă pusă continuu pe tot parcursul emisiunii, așa arăta fața mea cu o săptămână înainte de a intra în casă de aceea am întotdeauna machiaj și pielea mea este întotdeauna acoperită. Acesta este rezultatul încercării de a îndepărta cicatricile pe care mi le-am provocat încercând să reproduc o procedură de înfrumusețare la domiciliu pe care am văzut-o într-un videoclip TikTok cu două luni înainte de Big Brother. Vă rog să nu încercați această procedură de înfrumusețare. Am ajuns la spital cu o pierdere temporară a vederii din cauza umflăturii, fără să mai spus că fața mea era oarecum de nerecunoscut."

Ba chiar mai mult, aceasta le-a sfătuit pe urmăritoarele ei să nu se folosească de aceste mici trucuri de pe rețelele de socializare și să apelze doar la specialiști.