„O doare undeva de mine” Vlad Gherman nu se aștepta să i se întâmple una ca asta! Ce a pățit actorul cu numai câteva ore în urmă

Cu câteva zile în urmă, Vad Gherman și Oana Moșneagu au dezvăluit tuturor că nu vor mai locui doar ei doi în apartament, ci că se vor bucura de prezența unul animal de companie care deja începe să le dea bătăi de cap. Este vorba despre Moț, un pui de pisică adorabil care este foarte jucăuș și „feroce”.

În primele zile petrecute în prezența lui Moț, Vad Gherman și Oana Moșneagu s-au speriat inițial, pentru că pisicuța nu era deloc jucăușă și, în mare parte a timpului, prefera să stea retrasă, fără să se joace. Ei bine, după câteva zile de acomodare în noul cămin, micuța felină a început să faci ravagii la propriu în locuința celor doi iubiți, însă, chiar și așa, cei doi nu se pot supăra vreo clipă, pentru că micuța le-a furat inimile încă din prima clipă în care au văzut-o.

De data aceasta, Moț i-a dat bătăi de cap lui Vlad Gherman. În timp ce se jucau, pisicuța nu a ezitat să-și bage micuții colți în mâna actorului, moment în care, în ciuda faptului că simțea durere, nu l-a oprit pe Moț.

„O doare undeva de mine”, a spus, în spirit de glumă, Vlad Gherman după ce a constat că Moț continua să îl muște.

Moț [Sursa foto: Instagram]

Vlad Gherman și Oana Moșneagu și-au luat o pisică

Vlad Gherman și Oana Moșneagu au făcut un vlog special pentru fanii lor în care le-au povestit întreaga experiență cu animalul lor de companie. Admiratorii celor doi au fost foarte bucuroși să afle că actorii sunt iubitori de animale și că, de acum înainte, își vor petrece timpul în 3.

„În caz că vedeți, nu mai suntem doi, suntem trei. Ea este Moț, este pisicuța nostră pe care am luat-o acum câteva zile, 5 mai exact, încă se mai acomodează cu locul și am vrut să faceți și voi cunoștință cu ea. Prima zi, ce-i drept, ne-am speriat, pentru că nu se acomoda deloc. Îi era foarte frică de noi, stătea mai mult ascunsă sub canapeaua asta.”, a spus Vlad Gherman în vlog.