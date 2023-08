O echipă din Insulele Feroe poate ajunge în grupele Champions League! Parcursul impresionant al unui club al cărui portar lucrează ca electrician

O echipă din Insulele Feroe este surpriza acestui sezon de UEFA Champions League. Kl Klaksvik este o echipă dintr-un oraș care are 5.000 de locuitori. Totuși, acest lucru nu i-a oprit pe jucători din parcursul lor în Europa. Următorul adversar pentru acest club este Molde și indiferent de rezultat, Klaksvik are asigurată prezența în grupele Conference League.

Un aspect extrem de interesant la această echipă sunt chiar jucătorii.

De pildă, portarul este un suedez pe nume Jonathan Johansson care în viața de zi cu zi are funcția de electrician. Potrivit Sport.ro, goalkepper-ul a venit în Insulele Feroe în urmă cu două luni, dar nu pentru postul de titular, ci ca să fie portar de rezervă. În plus, contractul lui cu Klaksvik se încheie în ultimele zile ale lunii august, iar de la 1 septembrie trebuie să își reia viața de electrician din Oslo. Totuși, suedezul încă nu știe ce se va întâmpla, argumentând că depinde și de ce scopuri are echipa de fotbal.

Kl Klaksvik are numeroși jucători în lot care mai au și alte meserii în afară de cea de fotbalist. În componența acestei echipe se află: contabili, pictori, muncitori în diferite fabrici sau tâmplari.

Aceste persoane sunt fotbaliști abia după ce termină programul de la locul de muncă.

Deși pe plan internațional este o echipă necunoscută, Kl Klaksvik este un club de valoare pe scena internă, reușind să obțină până în prezent 20 de titluri de campioană.

Partidele dintre Klaksvik și Molde vor avea loc pe 8 și 15 august. Chiar dacă echipa din Insulele Feroe nu va trece de campioana Norvegiei, are un loc asigurat în grupele Conference League.

Echipa din Insulele Feroe a trecut formația BK Hacken, o grupare suedeză, după ce au câștigat meciul la loviturile de la 11 metri. Înainte de gruparea cu formația nordică, Klaksvik i-a eliminat pe maghiarii de la Ferencvaros cu scorul de 3-0 la general.

Evoluțiile de până acum ale echipei Klaksvik au fost cu atât mai surprinzătoare deoarece diferența de bani dintre acest club și adversari este una enormă. Cota de piața e întregii echipe din Insulele Feroe este de aproximativ 2.7 milioane de euro, în timp ce Ferencvaros este cotată la 49.2

milioane de euro iar suedezii de la Hacken ajung la 21.3 milioane.