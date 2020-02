Survivor Romania”" />

Editia de aseara a reality-ului “Survivor Romania” a adunat in fata micilor ecrane peste un milion si jumatate de fani, plasand Kanal D in preferintele telespectatorilor din intreaga tara.

Dorinta de a castiga meciul de aseara a fost foarte motivanta, intrucat premiul pus in jocul de recompensa, perne si pilote calduroase, le va asigura confortul celor declarati invingatori.

Batalia sportiva intre Faimosii si Razboinicii de la “Survivor Romania” a fost stransa, plina de tensiune. Jocul de recompense a inceput in forta, Faimosii conducand scorul in favoarea adversarilor, insa Razboinicii s-au mobilizat si au preluat conducerea, Claudia Rostas fiind concurenta care a inchis meciul, declarandu-i invingatori pe Razboinici, cu scorul de 10 la 7.

O Faimoasa si o Razboinica s-au alaturat echipelor “Survivor Romania”

Inainte ca cele doua echipe sa isi dea intalnire pe traseul sportiv, doua concurente s-au alaturat acestora, Alexandra Soare, la Razboinici, si Ana Maria Pal, la Faimosi. Alexandra are 24 de ani si este pasionata de tenis, iar Ana Maria are 26 de ani si practica sporturi de contact.

Citeste si: Reacția lui Andrei Duban la imaginile cu Grațiela în brațele altui bărbat: ”Numai o minte perversă, obosită și diabolică poate...”

Citeste si: Documentul care a pus capăt carierei Asianei Peng în gimnastică! Faimoasa de la Survivor România, scoasă din viața sportivă printr-o decizie judecătorească

In aceasta seara, de la ora 20:00, la “Survivor Romania” se va disputa unul dintre cele mai importante meciuri ale saptamanii, Razboinici si Faimosii isi vor disputa dreptul la imunitate in fata nominalizarilor spre eliminare. Telespectatorii vor afla, in aceasta seara, ce echipa isi va trimite trei concurenti spre eliminare. In Consiliul de eliminare, Dan Cruceru, prezentatorul reality-ului, va face un anunt socant, unul dintre concurenti alege sa se retraga din competitia “Survivor Romania”.