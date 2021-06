O familie din București, în stare de șoc! S-au trezit cu un șobolan uriaș în pat

Fotografie folosită cu scop ilustrativ [Sursa foto: Unsplash ] 11:59, iun 25, 2021 Autor: Clara Ionescu

Problema gunoaielor din Capitală îi afectează tot mai mult pe bucureșteni. O familie a avut parte de șocul vieții, după ce un șobolan a reușit să intre în apartamentul lor. Totul s-a întâmplat într-o clădire de pe Calea Dorobanţi, în apropiere de Palatul Victoria. Soțul a mărturisit că problema șobolanilor a apărut din cauza întârzierii în ceea ce privește ridicarea gunoiului.

Familia este acum în stare de șoc, după ce animalul a urcat la etajul 1 și intrat în apartamentul lor.

„Am văzut un şobolan mare, cât o sticlă de plastic. Și am văzut că a coborât de pe veioză jos, într-o secundă am luat pătura de pe pat şi am pus pe el şi l-am aruncat pe geam. A fost o spaimă foarte mare, ne-am speriat foarte tare, soţia a început să ţipe foarte tare! Soţia este terminată. E în stare de şoc", a povestit bărbatul.

Un șobolan, filmat într-un bloc [Sursa foto: Captura Video]

Apel către primarul Capitalei, Nicușor Dan

Bărbatul a mărturisit că această situație e indamisbilă, motiv pentru care face un apel către Nicușor Dan să ia cât mai rapid măsuri.

Este pentru prima dată când locatarii se confruntă cu o asemenea problemă, în zona respectivă.

„Niciodată, niciodată! Pot să vă garantez 100%! Niciodată! În spatele blocului, am văzut foarte mult gunoi şi erau câţiva şoareci pe ele. O să vină o societate să vină să ia măsuri să punem plasă la geamuri, deci nu îmi vine să cred prin ce am trecut!

Nu se poate aşa ceva! E indmisibil! Domnul primar al Capitalei trebuie să ia măsuri, să se pună în locul nostru, să gândească că nu se poate aşa ceva! Să intre şobolanii peste noi în casă e inadmisibil aşa ceva! Vă rog, să mă credeţi din tot sufletul meu! N-aş vrea să treacă domnul primar!

Prin spatele blocurilor e dezastru! Nu vă spun ce mizerie şi ce miros.Domnul primar ar trebui să vină să vadă cu ochii dânsului ce trăim, ce momente!", a mai spus bărbatul.