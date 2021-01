O familie fără miros, din cauza COVID-19, a luat foc în casă fără să-și dea seama. Bianca, singura neinfectată, i-a salvat pe toți

In articol:

O familie, care-și pierduse mirosul din cauza coronavirusului, a fost la un pas de tragedie. Omaneii au fost aproape de a muri arși de vii, dacă nu-I salvau o tânără, care era singura neinfectată. Familia a fost aproape de a pieriîn flăcări, după ce casa în care locuiau a luat foc.

Niciunul dintre ei nu a realizat că izbucnise un incendiu.

Citeste si:Persoanele care au primit și cea de-a doua doză de vaccin împotriva coronavirusului nu mai intră în carantină la sosirea în România

Salvarea lor a fost o tânără, singura neinfectată. Fata, în vârstă de 17 ani, a simțit mirosul de fum și a acționat imediat. Tragedia a fost evitată în Texas, după ce singurul membru al familiei, care nu avea Covid-19, i-a salvat pe toţi. Bianca Rivera, adolescenta de 17 ani, a sărit în ajutorul celor trei membri ai familiei sale.

Citeste si: Ce trebuie să ai în mașină iarna? Trusa completă a șoferului pentru o călătorie fără griji - libertatea.ro

Citeste si: Jador și Cătălin Moroșanu au răbufnit la Survivor: „Ne batem noi doi” - bzi.ro

Citeste si:Ludovic Orban și Anca Dragu se vacccinează anti-COVID, marți, în fața tuturor românilor

Fata i-a salvat pe aceștia, dar și pe cei patru câini. "Nu mă consider un erou. Am făcut ceea ce ar face oricine altcineva pentru propria lor familie. Am vrut doar să îi scot pe toți în siguranță și în viață",a spus Bianca, pentru presa străină. "Incendiul a izbucnit în jurul orei 2 dimineața, iar această familie este norocoasă să trăiască", au transmis pompierii.

O familie din Texas a fost la un pas de tragedie! [Sursa foto: PixaBay]

Tânăra, eroul familiei şi al comunităţii

Bianca și-a salvat familia fără să stea pe gânduri. Atsfel, a devnit eroul din familia ei, dar și din comunitatea n care trăiește. "Am început să miros plastic ars. Atunci ieşit repede afară din cameră. Nici nu am putut trece pe hol, deoarece era plin de fum. I-am trezit pe toţi şi i-am scos afară, apoi m-am întors după câini. Sincer, am vrut doar să-mi protejez familia și să-i ştiu în siguranţă. Nu a contat pentru mine dacă voi fi rănită sau arsă, atâta timp cât îi scot în siguranță",a povestit fata.

sursa - Observator News