O femeia a ajuns la doctor pentru că se simțea rău. Ce a descoperit este surprinzător

Rozalia Tamaș din satul Săcămaş, comuna Ilia, judeţul Hunedoara a ajuns la spital într-o stare destul de critică. În urmă cu trei zile, femeia acuza stări de somnolență, crize de tuse și probleme cu respirația.

În urma unor analize, medicii au descoperit motivul pentru care bătrâna de 83 de ani se simțea rău. Plămânii femeii erau grav afectați de sporii de mucegai. Totodată, medicul a aflat și sursa mucegaiului. Se pare că totul a pornit chiar de la uscătorul de haine din dormitor, mai exact apa din haine, care se evapora și rămânea în aerul închis.

Ulterior, femeia a renunțat să își usuce hainele în casă, aceasta a decis să le scoată pe balcon. În acest moment, starea sa de sănătate s-a îmbunătățit.

Rozalia Tamaș locuiește singură într-o casă din chirpici ce stă să se prăbușească. Un grup de motocicliști au fost impresionați când au auzit povestea bătrânei și au decis să o ajute.

Grupul de voluntari au decis să continue construcția casei începută de fiul bătrânei

Ba mai mult decât atât, au făcut un apel pe rețelele de socializare către internauți. La scurt timp, niște voluntari au răspuns la apelul lor.

„Stă într-o casă veche din chirpici, care stă să se dărâme. Are o parte din acoperiș stricat și plouă înăuntru. La una din camere s-a prăbușit podeaua în beci, cu tot ce era în ea. La singura cameră pe care o are nu are geamuri, doar folie și scânduri bătute. Nu are nici sobă, doar o improvizație”, au explicat membrii clubului de motocicilism, care au mai ajutat în trecut și alte familii sărace din mediul rural, în cadrul proiectului „Ajută satul”.

Potrivit unor surse fiul femeii începuse să construiească o casă din BCA, însă de aproape cinci ani acesta a plecat de lângă mama sa, iar Rozalia Tamaș nu mai știe nimic de el. În prezent, grupul de voluntari au decis să continue construcția casei începută de fiul bătrânei.

Femeia locuiește singură într-o casă de chirpici[Sursa foto: redacția.ro]

Voluntarii au decis să continue construcția casei[Sursa foto: Redactia.ro]

Sursă: redacția.ro