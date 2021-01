O femeie a crezut că a văzut un deget uman în pământ și a sunat la poliție. După două ore de căutări, a aflat ce era, de fapt

Katie Wilkinson, în vârstă de 26 de ani, a sunat la poliție, spunând că a văzut ceva foarte ciudat într-un câmp.

In articol:

Katie Wilkinson, în vârstă de 26 de ani, din Gateshead, Marea Britanie, a sunat la poliție, spunând că a văzut ceva foarte ciudat într-un câmp noroios. Într-o zi, femeia și-a scos câinele la plimbare pe un alt drum decât pe cel pe care umbla mereu.

La un moment dat, Katie Wilkinson a descoperit un lucru surprinzător. Mai exact, aceasta a văzut un deget de om în pământ. Ulterior, a trimis o fotografie tuturor prietenilor ei și familiei. Toți cei care au văzut imaginea au rămas șocați și i-au spus că ar trebui să anunțe poliția.

Citeste si:Descoperire uluitoare! Ce au găsit doi tineri în timp ce își renovau locuința construită cu peste o sută de ani în urmă

Femeia din Marea Britanie a sesizat poliția. La scurt timp, oamenii legii au ajuns lalocuința femeii. Katie Wilkinson i-a dus în locul unde a văzut degetul.

Citeste si: Klaus Iohannis a SEMNAT: cele mai NOI legi promulgate de președinte - libertatea.ro

Citeste si: De ce nu se îmbolnăveşte toată familia de covid, dacă membrii ei locuiesc în aceeaşi casă? - bzi.ro

„Inițial m-am gândit că sigur nu are cum să fie un deget. Am crezut că e o plată care arăta mai ciudat sau ceva de genul. Mi-am continuat drumul spre casă. Însă nu m-am putut opri din a mă gândi la asta. Apoi am trimit fotografia tuturor prietenilor mei și familiei. Fiecare persoană căreia i-am arătat era convinsă că era un deget. Așa m-am convins că ar trebui să sun la poliție”, a spus Katie Wilkinson.

Câinii-detectivi au luat parte la investigație

La fața locului s-au deplasat ofițeri, sergenți și detectivi. Totodată, câinii-detectivi au luat parte la investigație și cu ajutorul lor au reușit să afle că, de fapt, nu era vorba de un corp uman. Era doar un cartof.

Citeste si:Zidul Austral, descoperirea uriașă din Univers. Detalii uluitoare

„Câinii au fost trimiși pe câmp și în 45 de minute au descoperit ceea ce inițial credeam că e un deget. Apoi, unul dintre sergenți a scos „degetul” din pământ și ne-am convins cu toții că era doar un cartof. M-am simțit atât de rușinată. Nu mi-a venit să cred că am pierdut atâta timp pentru un cartof”,a mai adăugat Katie Wilkinson.

Femeia a văzut un deget uman în pământ[Sursa foto: Facebook]

Sursă: româniatv.net