O femeie a mers la spital cu dureri de burtă, dar la scurt timp a adus pe lume o fetiță! "Am crezut că doctorul glumeşte..."

O chelneriță a mers la spital cu dureri groaznice de burtă, iar la patru ore a adus pe lume primul copil.

Danielle Adams, o tânără în vârstă de 28 de ani, din Stafford, a mers la spital, după ce a acuzat dureri groaznice de stomac. Însă, ceea ce s-a întâmplat acolo a surprins o lume întreagă! Femeia era însărcinată, iar la patru ore după ce a ajuns la spital, aceasta a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă.

Femeia care nu a știut că este însărcinată

„Am crezut că doctorul glumeşte. Când m-a convins în cele din urmă am izbucnit în lacrimi pentru că eram şocată. A fost copleşitor pentru mine.”, a declarat tânăra mămică.

Deși femeia știa că nu poate avea copii, se pare că minunea a avut loc. Tânăra chiar își făcuse și analize medicale, care indicau faptul că nu poate fi mamă, dar cu toate acestea, fetița a venit pe lume și este pefect sănătoasă. În urma unei operații de cezariană, Maisie-Rose Moore s-a născut la Spitalul Universitar Royal Stoke.

Femeie însărcinată[Sursa foto: PixaBay]

„Nu credeam că aș putea avea copii, motiv pentru care a fost mai mult un șoc. Ea este un miracol total pentru noi. Bătăile inimii erau scăzute, aşa că nu mi-au putut spune dacă va fi fată, băiat, ori dacă se va naşte un bebeluş sănătos. Când am ținut-o prima dată în brațe, stăteam întinsă și mi-au pus-o pe piept și a fost pur și simplu uimitor. Am privit-o și am spus cu emoţie ‘Am o fetiță’. A fost cel mai bun sentiment din lume, ne-a completat și ne-a făcut o familie. Ea ne-a adus viața împreună.”, a mai adăugat Danielle Adams.

Chiar și așa, tânara mamică a transmis că nu a avut niciun simptom specific, ci doar că avea poftă de croissante şi se îngrăşase şase kilograme, dar a dat vina pe statul în casă în timpul carantinei.