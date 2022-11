O femeie de 37 de ani susține că a fost înșelată de păpușa din cârpe cu care s-a măritat! Ce se întâmplă acum depășește orice imaginație: „L-a văzut intrând într-un motel cu o altă femeie”

In articol:

O femeie în vârstă de 37 de ani face „ravagii” în mediul online cu povestea sa de dragoste cu totul aparte. Este căsătorită cu o păpușă din cârpe, despre care susține că ar fi înșelat-o, căsnicia ei fiind la un pas de a se destrăma.

În cele din urmă, cei doi, soțul din cârpe și femeia, au decis, după o conversație aprinsă, să mai dea o șansă relației pentru copilul lor... tot din cârpe.

Meirivone Rocha Moraes și soțul său, o păpușă din cârpe, au întâmpinat un impas în căsnicia lor după ce femeia ar fi primit un pont de la o prietenă că i-a văzut soțul cu altă femeie în oraș. Inițial, femeia a povestit că nu a crezut că soțul ei poate fi infidel, însă s-a convins în momentul în care a văzut cu ochii ei conversațiile de pe telefon.

„Am aflat printr-o prietenă care mi-a spus că l-a văzut pe Marcelo intrând într-un motel cu o altă femeie, în timp ce eu eram internată trei nopți și trei zile cu Marcelinho, fiul nostru, care avea un virus. La început, am crezut că minte, dar apoi am început să mă uit prin telefonul lui și am văzut conversațiile, ceea ce m-a făcut să cred că el chiar mă înșală”, a explicat ea.

Citeste si: „Au fost prea atenți unul la altul.” Cum s-a afișat Culiță Sterp cu femeia blondă cu care se afla în autoturism în timpul accidentului- kfetele.ro

Citeste si: Una dintre surorile implicate în incidentul cu părintele Calistrat, filmată când hărțuiește un alt călugăr. Ea este cea care a provocat scandalul – FOTO, VIDEO- bzi.ro

Citește și: Mihaela Tatu a fost obligată să renunțe la televiziune. Dezvăluirile impresionante ale fostei prezentatoare TV: „Atunci am avut și depresie”

Femeia a decis să mai dea o șansă relației, de dragul copilului

În cele din urmă, femeia a menționat că au făcut pace și că și-a iertat soțul din cârpe, după o ceartă de zile mari. În cazul în care acest lucru se va mai întâmpla, a declarat că n-o să mai aibă puterea să-l ierte.

„Cearta a fost urâtă şi l-a speriat pe fiul nostru care plângea, aşa că am strigat la el: «Vezi ce ai făcut?» L-am întrebat cine este femeia și nu mi-a răspuns. Am vrut să-l scot din casă, dar copilul nostru crește și, în acest stadiu, i-ar fi foarte dor de tatăl său – de asemenea, dragostea pe care o simt pentru el m-a făcut să iert, nu complet, dar n u cred că a ș putea trăi fără soțul meu.”, a mai spus Meirivone Rocha Moraes.

Citește și: Am aflat sensibilitatea lui Alex Bodi! Dincolo de înfățișarea de bărbat dur, afaceristul pune familia pe primul loc! Cum reușește să se înțeleagă atât de bine cu fosta soție: "Oamenii iubesc, urăsc, dar un copil rămâne cu niște traume"| EXCLUSIV

Poveste femeii a devenit virală, internauții întrebându-se dacă într-adevăr consideră că tot ceea ce a povestit este real și este conștientă de spusele sale sau dacă doar a creat o poveste de dragul amuzamentului.