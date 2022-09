O femeie de 56 de ani este însărcinată cu propria nepoată: „Ne-am încrezut doar în planul Domnului pentru noi”. Cum s-a ajuns la această situație total neobișnuită?!

In articol:

Nancy Hauck este femeia în vârstă de 56 de ani care poartă în pântece copilul fiului său. În mod evident, fiul femeii de 56 de ani va fi, de fapt, fratele fiicei sale. Cum s-a ajuns la o asemenea „combinație” într-o famlie din Statele Unite?

Nancy Hauck s-a oferit să fie, de fapt, mamă surogat pentru fiul și nora sa în vârstă de 30 de ani, Jeff și Cambria. Femeia de 30 de ani nu mai putea să aducă pe lume un copil după ce, în urma celor două sarcini problematice în care a adus pe lume două perechi de gemeni, a dezvoltat probleme de sănătate care nu îi mai oferă posibilitatea să mai aducă pe lume vreun copil. Mai exact, femeia suferă de histerectomie, afecțiune dobândită în urma celor două nașteri traumatizante. Încă din anul 2013 femeia a încercat să rămână din nou însărcinată, însă fără rezultat, chiar și după numeroase tratamente și vizite la medic.

„Am hotărât că nu vreau să ne jucăm cu viața mea”, a spus Hauck, în vârstă de 30 de ani. „Pentru că nu știau (de unde venea sângele) și nu au putut opri sângerarea”.

„ Am fost cu adevărat triști, dar ne-am încrezut doar în planul Domnului pentru noi și așa că am mers înainte cu decizia ”, a explicat ea, potrivit Today.

Nancy Hauck, mamă surogat pentru fiul și nora sa

Femeia în vârstă de 56 de ani a adus pe lume 5 copii, ultima sarcină fiind în urmă cu 26 de ani, motiv pentru care existau destule dubii în privința faptului că mai poate rămâne însărcinată. Imediat cum a aflat că, în ciuda vârstei sale, poate să aducă pe lume un copil, s-a oferit să ajute cuplul suferind din cauza faptului că nu mai pot aduce pe lume încă un copil.

„Știam că sunt prea bătrână. Știam că nu va fi posibil, chiar dacă în final exact asta s-a întâmplat. Am simțit că trebuie să le spun că voi fi dispusă să o fac. Am avut cinci sarcini reușite, dar în urmă cu mai bine de 20 de ani. Am avut brusc sentimentul că ar trebui să mă ofer să o fac”, a spus femeia, conform TMZ .

La începutul anului 2022, Nancy Hauck a început tratamentul hormonal, iar la câteva săptămâni a aflat că poartă în pântece copilul fiului și al nurorii sale, rămânând însărcinată cu embrionii fertilizați de la Cambria și Jeff.

„Știam că singurul mod în care ne putem folosi embrionii era să avem pe cineva să îi poarte”, a explicat Cambria.

„Așa că, atunci când Nancy a venit la noi, știu că majoritatea oamenilor ar fi probabil de genul «Doamne, e o nebunie», dar nu s-a simțit așa. A fost atât de multă pace în jurul întregii conversații și în jurul întregii experiențe.”

Nancy va naște în luna noiembrie

Cuplul este foarte recunoscători femeii, așteptând cu nerăbdare să-și țină bebelușul în brațe, cel de-al 5-lea copil al lor.

„Mă simt foarte fericit să am o mamă atât de altruistă și iubitoare, care este dispusă să facă un astfel de sacrificiu pentru familia mea”, a comentat Jeff, fiul lor de 32 de ani.

„Se sacrifică atât de mult pentru noi și familia noastră și ne simțim atât de recunoscători”, a fost replica nurorii sale.