O femeie de 71 de ani a testat eficiența vaccinului pe o secție COVID. Pensionara a stat fără protecție pe o secție plină de bolnavi

In articol:

Maria Petcu, o buzoiancă în vârstă de 71 de ani, a recurs la un gest extrem de dragul fiului său. Băiatul, în vârstă de 40 de ani, diagnosticat de la naștere cu sindromul Down, a suferit o procedură chirurgicală, iar la scurt timp medicii l-au testat pozitiv cu virusul SARS-CoV-2.

Atât acesta, dar și mama sa au fost transferați la un spital suport COVID, iar femeia a refuzat să-și lase băiatul în grija medicilor și fără a sta prea mult pe gânduri, știind riscurile la care se expune, a ales să se intereneze cu fiul ei bolvav de COVID-19. Buzoianca a stat alături de el fără protecție specială timp de două săptămâni, fiind protejată doar de vaccinul pe care-l făcuse în urmă cu mai mult timp!

Maria Petcu

O femeie a testat eficiența vaccinului anti-COVID de nevoie. S-a internat împreună cu fiul ei, depistat pozitiv la testul PCR

O mamă nu a putut să-și lasă fiul depistat cu coronavirus singur la spital, îngrijit doar de cadrele medicale. Băiatul, în vârstă de 40 de ani, diagnosticat cu sindromul Down, necesita îngrijire specială, iar femeia știa că numai ea putea să aibă grijă cum trebuie de el.

Așa că a luat o decizie incredibilă, aceea de a se interna pe secția COVID alături de fiul ei.

Citeste si: Când începe vaccinarea în cabinetele medicale cu Johnson & Johnson și AstraZeneca? Valeriu Gheorghiță, anunțul momentului

Citeste si: Care sunt semnele că ai fost deja infectat cu noul coronavirus și nu ai știut acest lucru! Cum poți afla cu certitudine- bzi.ro

În ciuda avertismentelor medicilor, femeia nu a vrut nici în ruptul capului să-și lase fiul. Cadrele medicale i-au explicat că în momentul în care va ajunge pe secția dedicată bolnavilor infectați cu virusul SARS-CoV-2 nimeni nu-i poate garanta că nu se va infecta. Femeia a precizat că a fost vaccinată cu Pfizer, însă medicii nu credeau că asta o va face imună. Pe secția în care a fost internată mama și fiul ei mai erau pacienți cu forme moderate și grave, iar riscul de îmbolnăvire în cazul femeii era iminent.

Femeia a ieșit egativ la toate testele PCR

Femeia a stat, timp de două săptămâni, pe secția de Boli Infecțioase fără echipament de protecție, iar medicii au vrut să-i monitorizeze starea de sănătate. La toate testele PCR, mama a ieșit negativ. Conform medicilor buzoieni, cazul pensionarei din Buzău ar fi prima expunere voluntară la COVID-19 după vaccinare.

Citeste si: Coronavirus România! Câte cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore

„Am avut o străngere de inimă când am aflat că mama îşi doreşte să stea alături de fratele meu, în acel mediu cu viremie ridicată, însă am sperat că totuşi va fi protejată de vaccin. S-a dovedit că am avut dreptate, deşi nimeni nu spera să fie atât de eficient vaccinul. Cadrele medicale care cunosc cazul nostru sunt entuziamate la propriu, mai ales de când au văzut că vaccinul chiar funcţionează", a declarat fiica femeii.