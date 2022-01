O femeie din Constanța a vrut să spele vasele, dar când a pornit robinetul a crezut că nu vede bine! Ce a ieșit de acolo? "Îmi e teamă să mai folosesc apa"

Apă albastră la robinetul unui apartament din Constanța [Sursa foto: Captură Video] 17:37, ian 26, 2022 Autor: Cristina Ionela

O întâmplare bizară a avut loc într-un apartament din Constanța, acolo unde proprietara s-a trezit cu apa albastră la robinet. Femeia obișnuia să spele vasele, dar și fructele și legumele pentru mâncare. Din acel moment, aceasta s-a temut să mai spele mâncarea la robinet, acolo unde curgea apa albastră.

Femeia a înregistrat momentul și l-a pus pe rețelele de socializare, acolo unde au devenit virale. Totuși, s-a aflat și faptul că mai multe persoane din Constanța s-au confruntat cu această situație.

" Am păţit şi eu acum vreo lună! M-am uitat de câteva ori, credeam că nu văd bine!"/ "Nu ştiu dacă să plâng sau să râd. E combinaţie că nu îţi mai trebuie detergent de vase."/ "Apa când întâlneşte un ACID se colorează în verde! Grijă mare! Luaţi o sticlă, filmaţi operaţiunea ca să puteţi avea proba în instanţă dacp va fi nevoie!", sunt câteva comentarii de la postarea respectivă.

Femeia respectivă spune că nu i s-a întâmplat așa ceva niciodată. "Astăzi, la ora 11 când am vrut să îmi spăl ceaşca de cafea, am dat drumul la apă şi a început să curgă apă albastră. Am oprit-o pentru că nu ştiam ce s-a întâmplat, m-am dus la un alt robinet, am dat drumul şi tot albastră venea şi m-am hotărât să iau o probă să duc ca să văd ce se întâmplă. A curs vreo 10 minute aşa albastră, am oprit-o, după o ora-două iar am dat drumul şi iar a venit puţin albastră, dar s-a limpezit mai repede. Adică, după vreun litru-două. Nu mi s-a mai întâmplat niciodată aşa. De 17 ani stau aici şi nu mi s-a mai întâmplat”.

Apa albastră [Sursa foto: Captură Video]

Ce explicații au dat reprezentanții Companiei de Apă

Reprezentanții de la Compania de Apă din Constanța au transmis că în zona respectivă, conducta de apă ar fi fost avariată şi din această cauză a fost afectată şi calitatea apei.

" Nici conectată nu sunt cu altcineva. Să zic că ar depinde de acest factor. Am cămin propriu. Cei de la compania de apă m-au apostrofat cumva că am postat. Eu am postat în speranţa că va vedea lumea ce apă curge la robinet şi poate mai sunt cazuri cărora li s-a întâmplat aşa ceva. Voi duce apa aceasta la probă să vedem ce conţine. Folosesc apa la spălat fructe, legume, la mâncare, dar acum chiar îmi e teamă să o folosesc. Vol folosi apa îmbuteliată.", a mai spus femeia.

Sursa- Observator

