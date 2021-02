O femeie din Iași s-a căsătorit cu iubitul pe ascuns, fără știrea soțului! Ișeanca poartă două verighete pe deget

In articol:

Un bărbat din comuna Răducăneni a divorțat, fără ca el să știe. Mai mult, Adrian Țibîrnea a depus și o sesizare cu privire la faptul că s-a trezit că este divorțat. Din spusele sale, acesta nu a semnat niciun document. Totodată, bărbatul susține că soția sa l-ar fi amenințat că va vinde casa pe care au construit-o împreună.

Potrivit unor surse, cazul a ajuns în atenția Oficiului Stării Civile. Ulterior, plângerea a ajuns la Inspectoratul de Poliție Județean Iași. Soția bărbatul susține că acesta a fost chemat de câteva ori pentru a semna actele de divorț și nu a venit.

„Fostul meu soț a făcut o plângere, am și mers recent la Iași, unde am dat o declarație. Am fost chemată să dau declarație la Poliție. El se răzbună acum pe mine, pe noi, de fapt… Are niște probleme acolo, în Anglia. Acolo, el stă la un cămin social. În rest, știu că a făcut o plângere, după divorțul încheiat la Oficiul Stării Civile. Nu știu ce vrea acum! Eu nu pot aștepta o veșnicie, până te hotărăști tu să vii să dăm divorț. Probabil că vrea să se răzbune cumva.” , a declarat Ecaterina Feraru.

verighete

Bărbatul vrea să divorțeze în mod legal

Afirmațiile femeii au fost întărite și de actualul bărbat. Din primele informații cei doi locuiesc împreună într-o casă din satul Roșu, comuna ieșeană Răducăneni.

Mai mult, concubinul femeii a precizat că fostul soț ar încerca să se răzbune pe ei. Adrian Țibîrnea a mărturisit că el nu are nicio problemă dacă o să divorțeze, dar să o facă legal.

„Eu am o problemă, pentru că, atunci când am plecat din România, eram însurat. Acum, m-am trezit că nu mai sunt! Eu nu am nicio problemă să dăm divorț, dar vreau să o facem în mod legal, nu așa! Mi se pare anormal să te trezești așa, deodată, divorțat, fără ca tu să semnezi ceva. Eu nu vreau despăgubiri de la soție, vreau doar să fiu repus în situația anterioară! După aceea, vom da și divorț, dacă trebuie să dăm, dar în mod legal, nu așa!”, a declarat bărbatul.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Iași au confirmat că se efectuează cercetări în acest caz.