„O femeie e important să iubească” Vestea dată de Paula Seling, după divorțul de Radu Bucura! Artista a vorbit despre o nouă relație. Ce se întâmplă în viața ei

Paula Seling a trecut prin schimbări radicale în plan personal când a decis să divorțeze de fostul partener, Radu Bucura, după 17 ani de relație. Au făcut totul cu discreția care îi caracterizează, decizând să-și încheie socotelile la notar, însă se pare că acum artista se consideră a fi foarte pregătită să primească în viața ei un alt bărbat și, implicit, un al doilea tată pentru fiica sa adoptată.

Cel puțin în ultima vreme, Paula Seling a luat o serie de decizii radicale, care i-au influențat viața. Cea mai recentă dintre acestea a avut loc la finalul anului trecut, atunci când a decis să dezvăluie lumii întregi că este mama unei fetițe pe care a adoptat-o de 7 ani, Elena. În cadrul unui interviu recent, cântăreața a vorbit despre planurile pe care le are în plan sentimental, dar și despre viața fiicei sale după ce părinții ei au divorțat.

Paula Seling este pregătită să-și refacă viața

Unul dintre motivele pentru care Paula Seling își dorește să-și refacă viața este pentru că vrea ca fiica ei să trăiască înconjurată de iubire și să vadă iubire inclusiv între părinți. Pe de altă parte, artista a mărturisit că o femeie este făcută pentru a oferi și pentru a primi iubire.

„Pentru un copil e important să trăiască înconjurat de iubire și, chiar dacă această iubire dintre părinți s-a schimbat sau are alte coordonate, în continuare părinții ei își poartă de grijă unul altuia și e un mediu potrivit pentru creșterea ei. Iar pentru o femeie e important să iubească și să fi e iubită. Așa că da, de ce nu?”, a declarat Paula Seling, conform OK!.

Cum este viața Elenei după separarea părinților ei?

Chiar dacă Paula Seling și Radu Bucura s-au despărțit, fiica lor în vârstă de 9 ani dispune de tot ceea ce are nevoie. Chiar și după despărțire, cei doi soți colaborează foarte bine pentru creșterea fiicei lor și nu ezită să se întâlnească periodic în 3 de dragul micuței.

„Lumea Elenei nu s-a împărțit în două. Noi suntem foarte prezenți în viața ei, discutăm ce-i mai bine pentru ea, ne sfătuim, ba chiar uneori ne întâlnim toți trei. Lumea ei este la fel, ba chiar îi place mult că există anumite schimbări. Are două case, o viață foarte colorată și am constatat că îi place foarte mult așa.(…)Tatăl Elenei, Radu, și cu mine suntem doi părinți foarte responsabili, așa că, de fiecare dată când unul dintre noi are treabă, celălalt are grijă de Elena. Iar când suntem ocupați amândoi, vine mama mea sau stă mama lui Radu cu ea, deci suntem o familie foarte implicată în creșterea ei, de la părinți la bunici.”, a mai spus artista, conform aceleiași surse.

