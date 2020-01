Povestea unei femei care a mers la medicul ginecolog pentru un control de rutină și s-a făcut de rușine a devemnit virală pe internet. Femeia credea că avea să fie o experiență obișnuită, dar abia când a ajuns acasă și-a dat seama ce se întâmplase în cabinetul lui și a decis să nu mai meargă niciodată acolo.

„Trebuia să mă duc la ginecolog la sfârșitul săptămânii, dar am primit în dimineața asta un telefon de la biroul medicului, mi s-a zis că am fost reprogramată pentru azi la ora 9:30. Abia terminasem să pregătesc pe toată lumea pentru școală și serviciu, și era în jur de 8:45.

Așa că am alergat sus, mi-am aruncat pijamalele, am luat prosopul care era lângă chiuvetă, și m-am spălat bine în acea zonă pentru a mă asigura că măcar sunt prezentabilă… Apoi am aruncat prosopul în coșul cu rufe murdare, am băgat câteva rufe la spălat, am sărit în mașină și am alergat să prind programarea.

„Medicul mi-a zis: Văd că te-ai pregătit mult pentru întâlnirea noastră”

Așteptam doar de câteva minute când am fost deja chemată. Știind ce urmează, m-am urcat pe masă, m-am uitat într-o parte și mi-am imaginat că sunt pe undeva prin Paris, sau orice alt loc care e la mulți kilometri distanță.

Am fost foarte surprinsă atunci când medicul mi-a zis: ,,Oh, doamne, dar văd că te-ai pregătit mult pentru întâlnirea noastră, nu?”

Nu am răspuns.

După programare, am răsuflat ușurată și am mers acasă. Restul zilei a fost perfect normal… Am făcut cumpărături, curățenie, gătit. Apoi, după școală, când fiica mea de 6 ani se juca, m-a strigat din baie: ,,Mami, mami, unde mi-e prosopelul?”

I-am zis să ia un altul din dulap.

Nu mă mai duc în viața mea la acel doctor”, este mesajul pe care femeia l-a publicat pe internet și care a devenit viral. I-a venit să intre în pământ de rușine când și-a dat seama că ginecologul i-a găsit sclipici în zona intimă, dar a povestit totul, spre amuzamentul internauților.