O femeie și-a ucis soacra, după ce recent se împăcaseră. Gestul scandalos făcut de agresoare după tragedie: „Nu o mai suportam”

Tragedie fără margini pentru o familie din Italia, acolo unde o întâlnire între soacră și noră, după mult timp în care nu și-au vorbit, s-a transformat într-o scenă de coșmar.

Victima a fost cea care a chemat-o pe Laura Di Dio la ea acasă, pentru a se împăca, însă și de data aceasta, ca și în trecut, cele două au ajuns să se certe.

Criminala suferea de depresie de mai bine de un an

Iar la scurt timp de când au început să-și arunce cuvinte grele, nora în vârstă de 32 de ani a pus mâna pe o foarfecă și a înjunghiat-o pe bătrâna în vârstă de 62 de ani.

Mai mult decât atât, după ce și-a ucis soacra, femeia a fost găsită de soțul ei lângă victimă, stând chiar pe ea și fumând o țigară, spunând în apărarea sa că, de fapt, soacra a fost cea care a atacat-o în primă fază, completând cu o destăinuire șocantă.

“Soacra mea a fost cea care m-a atacat și eu m-am apărat”, a spus Laura Di Dio, dar apoi a adăugat “dar nu o mai suportam”, conform Corriere Del Mezzogiorno.

În urma tragediei s-a aflat că problemele dintre cele două femeie erau unele ce datau încă din 2018, atunci când Laura a fost bătută de soț și salvată de cumnat, care a tras cu o armă asupra lui Francesco, partenerul criminalei, fiind ulterior arestat.

De asemenea, Francesco spune acum că, de fapt, ceea ce s-a întâmplat cu mama sa nu are legătură cu cearta din trecut, ci cu faptul că soția lui, de mai bine de un an, suferea de depresie.

Bărbatul mărturisește că a făcut totul pentru a-și ajuta și vindeca soția, doar că aceasta refuza să urmeze un tratament medicamentos.

Tocmai de aceea, de când depresia a pus stăpânire pe mintea ei, niciodată nu a lăsat-o singură în compania copiilor.

„Nu voia să fie tratată, trăiam în iad de un an și jumătate. Am făcut totul pentru ea, chiar și atunci când a început să manifeste tulburări depresive. Se trezea noaptea și dormea foarte puțin, mânca atunci când avea chef. Am consultat un medic, dar ea nu lua medicamente. De ceva vreme, nu o lăsam singură cu copiii noștri, pentru că mă temeam că le-ar putea face rău. În ultimele zile mă gândisem să merg la un specialist. Dar eu îmi iubesc soția. Tragedia de astăzi nu are nimic de-a face cu ceea ce s-a întâmplat acum câțiva ani. Ea nu a vrut să fie tratată, nu mi-am lăsat niciodată copiii singuri cu ea”, a povestit bărbatul, conform news.italy24.press.

De altfel, și fiica femeii subliniază instabilitatea psihică a mamei sale și încăpățânarea de a se lăsa ajutată în lupta cu depresia.

Conform lui Giusi, mama ei, din inconștientă ori orgoliu, nici nu concepea să urmeze un tratament care să îi lumineze gândirea.

„Era capricioasă, instabilă. Am încercat să o ajutăm și nu voia să audă de asta”, a spus și Giusi, fiica victimei.