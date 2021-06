O fetiță de 10 ani nu mai vedea bine, iar când a ajuns la spital medicii i-au pus un diagnostic crunt: „Dacă mă culc, mă voi mai trezi?"

In articol:

Părinții unei copile în vârstă de zece ani au avut parte de șocul vieții. Fiica lor se plânge de probleme de vedere și începuse să refuze să se mai ridice din pat.

Au crezut că aceasta încearcă să scape de școală, însă după ce au obligat-o să meargă au fost sunați de conducerea școlii. Au mers de urgență la medic, iar de acolo a venit și diagnosticul crunt: cancer cerebral! Medicii nu i-au dat mai mult de 24 de ore de trăit. Iată ce s-a întâmplat cu cea mică.

Hollie [Sursa foto: Facebook]

„Mai are doar 24 de ore de trăit”

Hollie Hartley din Marea Britanie a început să aibă probleme cu vederea. Se plângea deja de vedere încețoșată, dar părinții ei erau convinși că fata vrea să chiulească de la ore.

„Hollie nu voia să se ridice din pat pentru școală sau altceva, la început am crezut că doar încearcă să-și ia o zi liberă de la școală! Dar la scurt timp după ce am lăsat-o la şcoală am primit un telefon pentru a o lua acasă, deoarece se simţea rău și avea vederea încețoșată” a dezvăluit Charlie, fratele lui Hollie, în vârstă de 18 ani.

În cele din urmă, părinții s-au speriat și au decis să meargă de urgență cu cea mică la medic. După mai multe analize, cadrele medicale au descoperit că situația era foarte complicată. Doctorii i-au pus un diagnostic crunt: tumoare pe creier. Boala era atât de avansată încât aceștia au anunțat familia că nu va mai avea mai mult de 24 de ore de trăit.

„Sora mea ne întreba dacă va muri. Întreba «Dacă mă culc, mă voi mai trezi?». A fost sfâșietor, dar încercam să fim pozitivi de dragul ei” a mai adăugat Charlie.

Hollie [Sursa foto: Facebook]

A trăit, dar a fost diagnosticată cu o altă boală

Hollie a demonstrat că vrea să trăiscă și a supraviețuit orelor critice, fiind transferată la Great Ormond Street Hospital din Londra, unde madicii i-au îndepărtat cu succes tumoarea, printr-o intervenţie chirurgicală extrem de dificilă.

La doar o săptămână, când credeau că nimic rău nu se mai poate întâmpla, au primit o nouă veste cruntă. Medicii au diagnosticat-o pe fetiță cu neurofibromatoză- o afecțiune rară a pielii în care se formează tumori pe țesuturile nervoase. De fapt, acesta a fost motivul pentru care s-a ales cu tumoarea pe creier, căci ocazional se dezvoltă şi tumori craniene pe nervii cranieni sau pe măduva spinării.

Fata trebuie să trăiască cu această boală care nu are leac și să meargă la spital o dată la trei luni pentru o scanare RMN până la vârsta de 16 ani.

„Acum își dă seama prin ce trece. Vrea să se asigure că toată lumea este în regulă și își ascunde durerea. Este foarte greu să te obişnuieşti cu aşa ceva”, a mai spus fratele ei.