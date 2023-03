O fetiță de 12 ani a suferit atât de mult după moartea tatălui său, încât s-a stins din viață. Mama copilei a găsit-o inconștientă în baie: „Nimic nu te poate pregăti”

In articol:

Un caz cutremurător a îndoliat comunitatea dintr-un oraș din Anglia după ce o copilă s-a stins din viață după o suferință pe care nu a bănuit-o nimeni.

Tragedia s-a petrecut în anul 2013, atunci când Faye Smith, din Sheffield și-a pierdut fiica. Gabi, o copilă de doar 12 ani s-a stins exact în ziua în care se împlineau doi ani de la moartea tatălui său, care a dărâmat-o.

Fetița s-a stins din viață exact în ziua în care se împlineau doi ani de la moartea părintelui ei. [Sursa foto: Daily Mail]

Medicii cred că fetița a murit de „inimă rea”

Drama familiei din Marea Britanie a început în anul 2011, atunci când tatăl fetiței și-a pus capăt zilelor la vârsta de 47 de ani, după ce bărbatul s-a luptat pentru o lungă perioadă cu dependența de alcool. Gabi avea atunci doar 10 ani, însă decesul părintelui său a marcat-o foarte tare pe copilă.

Un an mai târziu, aceasta a suferit din senin o criză. Mama fetei a mers de urgență cu ea la spital, iar verdictul medicilor a lăsat-o fără cuvinte.

„Conducem spre casă într-o noapte, după ce l-am lăsat pe fratele ei, Zach, la o petrecere și i s-a făcut rău dintr-o dată în maşină. Buzele ei erau albastre, iar ochii ei se dădeau peste cap. Am dus-o de urgență la spital și pentru o vreme au crezut că ar putea fi epilepsie. Dar testele au sugerat că a fost ceva numit tulburare de atac non-epileptic (NEAD). Este rar și medicii au spus că probabil a fost declanșat de trauma morții tatălui ei”, a povestit mama fetei, notează Daily Mail.

Nu există un tratament pentru tulburarea de care suferea fetița, însă ședințele de terapie au ajutat-o mult pe aceasta.

Iată însă că, un an mai târziu, după ce Gabi părea că își revenise și începea să se bucure din nou de viață, aceasta a fost găsită fără suflare în cada din locuința mamei sale.

„Gabi nu ieșise din baie, așa că am bătut în ușă. Când ea nu a răspuns, am spart ușa. Am încercat să o reînviam și a fost dusă de urgență la spital, dar era prea târziu. Nimic nu te poate pregăti pentru moartea unui copil sau nu poate alina durerea. Dar am vrut să onorez memoria lui Gabi”, a mai spus mama îndurerată.

Anul acesta se împlinesc 10 ani de când Gabi s-a stins din viață, așa că mama acesteia vrea să organizeze un marș memorial, în amintirea fiicei sale.

