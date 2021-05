O fetiță de 13 ani a fost la un pas să-și piardă viața din cauza unei provocări pe Tik Tok. A ajuns în stare critică la spital cu arsuri de gradul III

In articol:

O fetiță, în vârstă de 13 ani, a ajuns în stare gravă la spital după ce a încercat să facă o provocare de pe aplicația celebră TikTok. Din nefericire, copila a dat-o în bară și s-a ales cu arsuri de gradul III.

O copilă de 13 ani, victima unei provocări pe TikTok

Destini Crane, în vârstă de 13 ani, din Portland, Oregon, SUA, a fost la un pas de moarte, după ce a încercat să recreeze un clip văzut pe TikTok. Copila a încercat să facă o provocare de pe aplicația precizată, ar fi luat o lumânare, o brichetă și o sticlă de spirt pentru a încerca să creeze o formă de inimă în flăcări, pe oglindă. Trendul poartă denumirea "Can you feel my heart"- Poţi să îmi simţi inima.

Din păcate, planul ei a dat greș, suferind arsuri de gradul III, pierzându-și posibilitatea de utilizare a brațului drept și mobilitatea gâtului, umerilor și degetelor. Andrea Crane, studentă la Western Oregon University din Monmouth, a mers acasă pentru a ajuta la îngrijirea surorii sale mai mici. „Noi eram întotdeauna unite. Să fiu în Monmouth pru şi simplu nu era o opţiune pentru mine, voiam să fiu alături de familie, mai ales că ştiam că aveau nevoie de mine”, a mărturisit Andrea, sora lui Destini, conform presei străine.

Sora mai mare și mama fetiței au rămas îngrozite, după ce spirtul a creat o explozie în spaţiul slab ventilat al băii.

Mama copilei i-a dat hainele în flăcări jos imediat, în timp ce un vecin a chemat de urgenţă o ambulanţă.

În momentul în care au ajuns la fața locului echipajele de intervenție, copila avea deja arsuri de gradul III. Fetița a fost transportată în stare critică la spital, iar în prezent se află internată în stare gravă la secția de Terapie Intensivă încă din data de 13 mai, atunci când a avut loc nenorocirea. Fetița de 13 ani a fost supusă la 3 operaţii pentru grefe de piele, braţul drept şi gâtul fiind grav afectate. „a adăugat sora ei.

„Va fi un lucru cu care va trebui să se obişnuiască pe tot parcursul vieții, făcând şedinţe de kinetoterapie pentru a-și menține mobilitatea. Știu că atunci când se va trezi şi va înţelege pe deplin ce s-a întâmplat va fi terifiată, dar sincer cred că este suficient de puternică pentru a trece prin asta”, a mai spus mama copilei. Femeia a realizat, în urma unor discuții cu prietenii fetei ei, că Destini „trăia pentru TikTok-uri”.