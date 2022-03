O fetiță din Ucraina și-a lăsat animăluțul în grija unei românce! Înainte să plece, i-a lăsat un bilet scris în limba română: „Atâta durere n-am simțit de mult într-un copil”

In articol:

De 20 de zile pe teritoriul Ucrainei se duce un atac armat între soldații ruși și cei ucraineni, după ce Vladimir Putin a invadat țara vecină. De atunci și până în prezent milioane de ucraineni au părăsit țara, temându-se pentru viața lor și a celor dragi.

Printre aceștia se numără și o fetiță, care nu a putut să-și lase în urmă animalul de companie. Copila a părăsit țara împreună cu familia sa.

Citeste si: Un om al străzii din București a venit să doneze pentru refugiați. Ce le-a cumpărat ucrainenilor, din puținul lui: "Am vrut să-i dăm banii înapoi, dar a refuzat"

Lei, porcușorul de guineea al fetiței refugiate din Ucraina [Sursa foto: Facebook]

Mesajul unei fetițe din Ucraina pentru noul stăpân român al animalului ei de companie

Pentru că drumul lor a continuat și după trecerea în România și pentru că porcușorul ei nu putea să le fie alături în timpul zborului deja programat, copila și-a dorit să îl încredințeze unui român cu suflet.

Citeste si: Războiul se va încheia RAPID! Ce ce va întâmpla cu soldații ruși în următoarele zile și care e MOTIVUL..- bzi.ro

Zis și făcut! Pe pagina unui grup dedicat voluntarilor care vor să ajute refugiații ucraineni, o tânără din Cluj a dat peste anunțul fetiței, prin care cerea ca cineva să aibă grijă de porcușorul ei de guineea.

Pentru că-și dorea să ajute, clujeanca s-a întâlnit cu familia ucraineană, a preluat animalul, alături de un bilet, pe care copila i l-a înmânat cu lacrimi în ochi.

Din dorința de a-și știi prietenul în siguranță, fetița a scris de mână un bilet în limba română cu instrucțiuni pentru noul stăpân al porcușorului de guineea, Lei.

„Zilele trecute a apărut pe unul dintre grupurile de voluntari pentru persoanele aflate în nevoie din Ucraina, un anunț în care se cerea preluarea unui porcușor de guineea care din păcate nu își poate însoți familia în zborul spre mai departe. M-am oferit să îl preiau. Acum câteva minute m-am întâlnit cu familia lui. O fetiță mi-a întins geanta în care era Lei. Eu atâta durere n-am simțit demult într-un copil. A plâns, am plâns. Am îmbrățișat-o și i-am spus că îmi doresc ca într-o zi să îl readuc lângă ea.Apoi mi-a întins un bilet cu instrucțiuni în limba română. Apoi am plâns iar. Într-o zi o sa te duc acasă, Lei. Până atunci îți promit că o să fie cel mai iubit, fetiță dragă”, a scris clujeanca pe Facebook.

Copila din Ucraina și-a pus la dispoziție numărul de telefon și conturile de socializare pentru a o ajuta pe tânăra din Cluj să se descurce cât mai bine cu Lei. Totodată, pe lângă sfaturile pe care i le-a dat, fetița și-a manifestat și dorința de a primi fotografii și filmulețe cu animalul ei.

Citeste si: Rușii, interceptați! Zelenski a spus totul public: „Și viața voastră va fi luată. Vă ascultăm conversaţiile. Auzim totul”

”Se numește Lei, este băiat. Ai grijă de el, hrănește-l bine cu fân și cu mâncare, de două ori pe zi. Nu lăsa copiii mici să-l atingă. Nu-l lovești, nu-l mutilezi. Izolează-l de alte animale. Cumpără-i o cușcă mare, plimbă-l pe podea. Taie-i unghiile doar dacă cresc la loc, nu atinge capilarele fragile ale unui cobai, coloana vertebrală fragilă. Trimite video și fotografii. Pentru întrebări sună (n.r. să o sune pe copilă) sau scrie. O să-ți placă de el”, a scris fetița din Ucraina pe bilet pe care i l-a înmânat tinerei din Cluj.