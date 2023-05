"O fetiță născută prematur" Theo Rose a ezitat să vorbească despre naștere, dar până la urmă a decis să povestească ce i s-a întâmplat. Visul pe care l-a avut în ultimele zile i-a dat mari emoții

In articol:

Theo Rose se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate artiste de la noi din țară, iar de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, șatena nu ratează nicio ocazie să-și țină fanii la curent cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața ei și împărtășește cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, căci Theo Rose le-a povestit internauților că a visat diferite lucruri legate de naștere, ceea ce a făcut-o să aibă mari emoții privind momentul când își va aduce pe lume bebelușul. Cu toate acestea, însă, tânăra a găsit o rugăciune pentru femeile însărcinate, pe care chiar a postat-o în mediul online, și care speră că o va ajuta în depășirea temerilor.

„Visez de câteva nopți numai posibile variante de naștere.

Am visat ca a scos copilul mâna prin burta mea și că stăteam și eu și încă două orașe să ne uităm la el cum respiră prin crăpătură. I-am rugat pe doctori să-mi pună măcar un fermoar, să nu-i fie frig.:))))

Am visat că m-am ridicat după naștere să-mi iau copilul și mi-a fost întinsă o fetiță născută prematur pe care nu știu ce minte am avut să refuz să o iau acasă.

Ultima perioadă e încărcată de emoții și gânduri de tot felul. Am găsit o rugăciune care zice așa : „O, întru tot Milostive Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, caută și mă păzește pe mine, roaba Ta, de frică și de duhurile cele rele care caută să strice lucrul mâinilor Tale, iar când va veni ceasul și timpul meu, izbăvește-mă de dureri. Luminează-mi neputințele cele din timpul ieșirii și dă-mi întărire și putere la naștere. Fă-o grabnică prin atotputernicul Tău ajutor, că slava lucrului Tău este aceasta și tăria atotputerniciei Tale, lucrul harului Tău și al inimii Tale milostive. Amin!”

E clar ca s-au mai gândit și altele înaintea mea la tot felul.

Curaj, găină, că te tai!”, a scris Theo Rose, pe pagina personală de Instagram.

Theo Rose își dorește să nască natural

În urmă cu ceva timp, Theo Rose le-a povestit internauților despre naștere, dezvăluindu-le că s-a gândit să-și aducă fiul pe lume pe cale naturală, explicând și care este motivul pentru care a luat această decizie.

„M-am hotărât să nasc natural. E o experiență diferită pentru fiecare femeie. Unele trec ușor prin asta, altele au un travaliu lung și dureros, acum Dumnezeu știe cum o fi. Am și zile în care sunt curajoasă și zic: 'Bă, mai bine suport câteva ore travaliu și după aia mă refac și pot să-mi continui viața, mai ales că eu am problema aia cu operațiile, nu m-am operat niciodată de nimic și-mi doresc foarte tare să trec prin experiența asta fără operație, că nu vreau. Pot să evit, vreau să evit. Dar vedem ce-o fi. Cred că e normal să-ți mai fie frică că totuși, e cea mai importantă experiență din viața unei femei”, a spus Theo Rose, pe Instagram.