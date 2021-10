O firma de pompe funebre din Cluj preia stresul organizarii funeraliilor

11:07, oct 8, 2021

Atunci cand vestea mortii te loveste, lumea ta se cutremura din temelii si durerea pune stapanire si pe cele mai ascunse unghere ale sufletului tau, devenind de-a dreptul insuportabila. Realitatea te loveste, parca a doua oara, atunci cand vine asupra ta cu nevoia organizarii ceremoniei funerare. Nu trebuie sa treci singur prin asta! Poti apela cu incredere la o firma de pompe funebre din Cluj si sa dai ragaz sufletului sa se adune si sa-si ia ”Adio” de la persoana draga pierduta.

Agentia de pompe funebre Cluj Alo-Deces.ro iti este alaturi in aceste momente dureroase si-ti ofera tot sprijinul de care ai nevoie, eliberandu-te de povara birocratica si de rigorile organizarii ceremoniei funerare.

Aceasta firma de pompe funebre din Cluj iti sta la dispozitie 24/24, cu servicii complete, la preturi excelente, astfel incat sa oferi defunctului o plecare decenta din aceasta lume. Agentia se va ocupa de organizarea completa a ceremoniei funerare, pana la cel mai mic detaliu, astfel incat sa ia povara stresului suplimentar de pe umerii tai.

Astfel, specialistii iti stau la dispozitie cu o gama vasta de sicrie complet echipate. Acestea sunt realizate din materiale de cea mai buna calitate si au toate accesoriile incluse. Alegerea modelului de sicriu potrivit pentru inmormantarea pe care doresti sa o organizezi sta la baza pachetului funerar pe care profesionistii il vor crea, adaptat situatiei.

Daca ai nevoie de servicii funerare privind transportul, te poti baza pe agentia de pompe funebre din Cluj Alo-Deces.ro.

Aceasta faciliteaza preluarea defunctilor de la morga spitalelor sau a azilelor de batrani, iar apoi ii poate transfera in locul in care se va desfasura slujba de inmormantare.

Citeste si: CUTREMUR la Cotroceni! Iohannis PLEACĂ. Are pe masă o ofertă NEBUNĂ. Bagajele au fost deja făcute- bzi.ro

Alo-Deces.ro preia defuncti de la morga urmatoarelor spitale din judetul Cluj:

Spitalul Judetean Urgenta Cluj – Napoca;

Spitalul Boli Infectioase Cluj – Napoca;

Spitalul Pneumoftiziologie Cluj – Napoca;

Institutul Inimii "Nicolae Stancioiu" Cluj;

Institutul Gastroenterologie-Hepatologie;

Spitalul Municipal Campia Turzii;

Spitalul Municipal Gherla;

Serviciul Judetean Medicina Legala;

Spitalul Clinic Municipal Cluj – Napoca;

Spitalul Clinic Recuperare Cluj – Napoca;

Institutul Oncologic “Dr. Chiricuta" Cluj;

Institutul Urologie Transplant Renal Cluj;

Spitalul Municipal Turda;

Spitalul Municipal Dej;

Spitalul Orasenesc Huedin.

Agentia depune decedati la capela cimitirelor din Cluj – Napoca:

Cimitirul Central Hajongard;

Cimitirul Eroilor;

Cimitirul Evreiesc;

Cimitirul Militar;

Cimitirul Pomet;

Cimitirul Sfantul Lazar.

Alte servicii funerare Cluj-Napoca:

De asemenea, firma de pompe funebre din Cluj iti vine in ajutor si daca ai nevoie de aranjamente funerare, jerbe sau coroane. Acestea sunt create din flori naturale sau artificiale, in functie de preferinte, caci exista o gama diversificata din care poti alege, la preturi accesibile.

Totodata, tu si intreaga familie indoliata va puteti elibera si de stresul birocratic, pe care il puteti lasa in grija casei funerare. Aceasta se poate ocupa de facilitarea obtinerii actelor necesare inhumarii. Totodata, casa de pompe funebre Cluj se poate ocupa si de intreg procesul incinerarii, daca defunctul si-a dorit asta.

Serviciul de repatriere este si acesta disponibil, acolo unde este nevoie. Astfel, se poate realiza transferul defunctilor aflati in tari din Europa (UE) in tot judetul Cluj. De asemenea, poti contacta consilierii casei funerare in cazul in care ai nevoie de consiliere funerara predeces, pentru a obtine informatii cu privire la toate detaliile necesare.

Articol realizat de www.iagency.ro