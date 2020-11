O fostă asistentă de televiziune a trecut prin clipe de coșmar, după ce nu a mai simțit gustul unui aliment!

Mădălina Radu [Sursa foto: Facebook]

In articol:

Momente de panică pentru o fostă asistentă de televiziune. Mădălina Radu a trecut prin clipe de panică, după ce a mâncat un aliment și nu i-a mai simțit gustul. Întreagă povestea a fost povestită chiar de ea, pe rețelele de socializare.

Mădălina Radu, speriată că este infectată cu COVID-19

Fosta asistentă de televiziune a crezut că s-a infectat cu virusul provenit din China, după ce timp de câteva secunde nu a mai simțit gustul unui mini croissant cu ciocolată. Acesta se afla în mașină în momentul în care a încercat alimentul și a observat că nu are gust.

"Să vă spun cum a început totul! Aveam o poftă nebună de mini croissant cu ciocolată, unele pe care doar la… le găsesc! Intru în benzinărie, comand două… la recomandarea vânzătorului, accept să le încălzească! Urc în mașină și încep să înfulec! Hopaaaa! Gust, deloc! Nimic! Mai iau o gură și degeaba! Miros… nu mirosea nici a ciocolată, nici a foietaj… zero! «COVID!», zic. Și încep să-mi fac cruce cu limba-n gură, zicând în gând Tatăl nostru! Transpir! Mă încurc! Renunț la rugăciune și încep să înjur!

Citeste si: Condamnare grea! Încă un lider PSD a picat. A rămas și fără o sumă uriașă - evz.ro

Citeste si: Listă simptome covid 2020 – 13 semne care arată că ești infectat - bzi.ro

Citeste si: Viviana Sposub și George Burcea, noi declarații după ce s-au izolat împreună! Cum decurge relația lor: „Poate o iau razna!”

Citeste si: Dorin Cioabă, "regele" romilor, detalii cutremurătoare după ce s-a vindecat de Covid-19! "Mie îmi e frică după câte am trecut..."

Fosta jurnalistă a dat, ulterior, cu parfum în toată mașină să vadă dăcă nu cumva și-a pierdut și mirosul. Totuși, se pare că aceasta nu avea simptomele specifice noului coronavirus, ci doar croissantul era de vină, după câte declară ea.

Mădălina Radu[Sursa foto: Facebook]

«Cum dracu tocmai eu?!», zic. Mor! Gata! Mi-am văzut viața ajunsă la sfârșit! «Ce fac cu copilul? Ce-i zic? Eu, sigur nu scap», zic! Și hop, îmi trece prin cap să-mi dau cu parfum! Am unul tare rău în mașină, Bottega Veneta! Nu-l folosesc, că mă doare capul când mă dau cu el! Îmi dau cu parfum mult, mult! Fac abuz și pulverizez și în spate, la mașină, și pe mâini, și pe păr, și peste tot! Sincer, noroc că am avut unde să trag pe dreapta să aerisesc mașina! Am zis că mor de miros! Deci, nu e COVID! Am miros! Croissantul nu e bun! Clar! Și stau și mă gandesc… păi, câte nu mâncăm noi fără gust, cum de m-am panicat așa acum????!!!!! Ce m-am speriat eu de la un croissant!!”, a scris fosta asistentă TV pe contul său oficial de Facebook.