O fostă campioană de talie internațională a ajuns să doarmă pe un carton în cimitir! Femeia dă vina pe stat: ”Am așteptat pensia pentru care am plătit...”

Laranie McHendrie Decaire, în vârstă de 64 de ani, este fostă campionă a Marii Britanii la înot. Din nefericire, femeia a ajuns să doarmă pe unde apucă, după ce a rămas fără acoperiș deasupra capului. Fosta sportivă a spus că a rămas fără adăpost și ”nu a avut absolut niciun ban” timp de patru ani ,din cauza unei schimbări a sistemului de pensii.

Astfel, fosta campioană dă vina pe sistemul care nu și-ar fi făcut treaba. Laranie este fosta mare campioană, care a reprezentat atât Marea Britanie, cât şi Canada în concursurile internaţionale de înot din anii '80.

În prezent, fosta sportivă este într-o situație îngrozitoare. Aceasta și-a găsit un loc al ei, unde doarme, neavând o casă.

Ciudat este că acel loc este chiar într-un cimitir din Londra.

Laranie McHendrie Decaire[Sursa foto: Monica White WS]

Cum a ajuns fosta campioană să doarmă într-un cimitir

Laranie nu s-a gândit niciodată că I se poate întâmpla o asemenea nenorocire. ”Din păcate, mi-am pierdut toţi banii. Am ajuns în situaţia asta, de fapt, din cauza schimbărilor din sistem, a furtului, a fraudelor şi a diferitor lucruri de genul acesta”, a mărturisit McHendrie Decaire.

Fosta sportivă de talie internațională s-a retras din activitate la începutul anilor '90. De atunci, femeia a început să călătorească prin lume, lucrând în diferite ţări fie ca bonă, fie ca asistentă socială. Ulterior, după aproape 10 ani de când s-a lăsat de sport, a început calvarul pentru ea. Femeia și-a pierdut până și casa, ajungând să doarmă pe unde apucă.

Fosta campioană internațională spera că va fi salvată de stat, ținând cont că a contribuit constant la două sisteme de pensii din Marea Britanie.

Între timp, McHendrie Decaire a ajuns să doarmă pe un carton, într-un cimitir.

” Am cotizat la sistemul de pensie probabil de la vârsta de 14 ani, când încă eram la şcoală, pentru că am început să lucrez de la 11 ani. Dar acum au schimbat vârsta de pensioare la 66 de ani. Aşa că cele două pensii pentru care am plătit au fost decalate, acum nu sunt eligibilă. Este o lume complet diferită acum, în care am aşteptat cu nerăbdare pensia pentru care am plătit, dar sistemul mi-a luat-o”, a mai spus McHendrie Decaire, citată de mirror.co.uk.